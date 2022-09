Kërkoi rikthimin e lustracionit/ Felaj përplaset me Bylykbashin: Po kërkoni të mendojmë me mendjen e dikujt tjetër!

Deputetja e PS, Ermonela Felaj e cila është dhe relatorja e nismës për hapjen e dosjeve u përplas me deputetin e PD, Oerd Bylykbashi, i cili në fjalën e tij kërkoi rikthimin e ligjit të lustracionit dhe kundërshtoi deklasifikimin e dosjeve të ish sigurimit duke e quajtur hipokrizi.

Por Felaj tha se nga kjo nismë e PS mund të prekë vetëm ata persona që tashmë e kanë një certifikatë pastërtie nga dy komisionet e mëparshme dhe ngriti dyshime për rezultatet e tyre.

Ermonela Felaj: Ju na ftoni që ne të mendojmë me mendjen e 15 viteve më parë dhe me mendjen e dikujt tjetër. Sa për ligjin e lustracionit, ligjvënësi e ka marrë vendimet, gjykata Kushtetuese e ka rrëzuar në 2008. Sot është koha për një diskutim nga premisa të reja. S’ka arsye që dikush të mbrohet me ato certifikata, kjo gjë që po kërkojmë mund të prekë ato që janë mbrojtur me certifikata të pastërtisë nuk e di në ç’rrugë janë marrë. Unë e kam të qartë si janë marrë sa kohë lexioj që ky komisioni i famshëm që lëshonte këto certifikatat, kandidaturat për anëtar komisioni e kryenin kreu i keshillit te ministrave, minisitri drejtësisë kreu i shërbinit informativ kombëtar. Mendoni sa të lira kanë qenë këto komisione për të shprehur vendimmarrjet e tyre . Këtu s’ka vend për hipokrizi as për të thënë që po preken të persekutuarit se për hir të respektit të atyre që kanë humbur jetën e janë gjallë s’duhet të lejojmë pengesa të tilla artificiale në ligj. Nuk mendojmë dot me mendjen e 15 viteve më parë’.