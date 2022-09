‘Krenar që garova për Shqipërinë’/ Flet mundësi rus që u shpall kampion bote me ngjyrat kuqezi: Nderova ata që më mbështetën!

Zelimkhan Abakarov, mundësi rus që u shpall kampion bote me flamurin shqiptar, thotë për ‘Report TV’ se është krenar që garoi vendin tonë. Ai thotë se Shqipëria i krijoi mundësitë për të garuar në këto nivele, ndërsa presidenti i federatës së mundjes Sait Prizreni thotë se Abakarov e meriton të pritet nga përfaqësuesit e shtetit ashtu siç ndodhi me Luiza Gegën dhe Florian Markun.

Të shtunën e 17 shtatorit mundësi rus i natyralizuar në shqiptar Zelimkhan Abakarov shkroi historinë e kuqezinjve në këtë sport, duke u shpallur kampion bote dhe duke marrë për herë të parë medalje të artë. Për ‘Report TV’ 29-vjeçari tregon emocionet e kësaj arritje në Beograd dhe ndienjat për përfaqësimin e flamurit shqiptar.

“Jam shumë i lumtur që arrita të fitoj këtë medalje si në aspektin personal ashtu edhe për Shqipërinë. Mund të them se jam krenar që garoj për flamurin kuqezi, pasi arrita të gëzoj njerëzit të cilët më kanë besuar, mbështetur dhe më kanë krijuar mundësinë të garoj. Tani dua të fitoj në Europian dhe në Lojrat Olimpike,”-u shpreh Zelimkhan Abakarov, mundës.

Ndërkohë presidenti i Federatës së Mundjes, Sait Prizreni, tregoi se si e bindi Abakarov, por edhe sportistin tjetër nga rus Dudaev të përfaqësonin Shqipërinë.

“Historia me Zelimkhanin dhe Dudaev ka filluar 2 vite më parë, pasi unë i ndoqa sportistët nëpërmjet miqve në Rusi dhe konkretisht në Dagestan të Çeçenisë. Kam insistuar fort dhe djemtë erdhën fillimisht ta vizitonin Shqipërinë. Unë më pas i premtova, që nga dita e para, se ‘personalisht dhe ne emër të federatës do bëj të mundur rrugëtimin tuaj deri në majë të suksesit’. Sportistët s’janë dosido, pasi kanë garuar për shtetin rus, por fakti që nuk e kanë arritur me këtë shtet meritë ka federata e mundjes,”-deklaroi Sait Prizreni, president i federatës së mundjes.