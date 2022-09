Lajçak takohet me Ramën në New York: Diskutuam situatën në Ballkanin Perëndimor!

Kryeministri Edi Rama është takuar me të dërguarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, në prag të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që mbahet në Neë York.

Lajmi është bërë me dije nga i dërguari special. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lajçak thekson se kanë diskutuar për situatën në Ballkanin Perëndimor.

Had a very useful meeting with @ediramaal in the margins of #UNGA. We discussed the situation in the Western Balkans. Grateful for his insights and support to the 🇪🇺-facilitated Dialogue. pic.twitter.com/Zg78i7Buze

