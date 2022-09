Rusia liron pesë robër britanikë/ “Ata janë të sigurt dhe të shëndoshë”, thotë Truss

Kryeministrja britanike Liz Truss përshëndeti sonte lajmin “jashtëzakonisht të mirëpritur” për lirimin e pesë të burgosurve britanikë të luftës të mbajtur nga Rusia.

“Lajm jashtëzakonisht i mirëpritur: pesë shtetas britanikë të mbajtur nga forcat pro-ruse në Ukrainën lindore janë liruar shëndoshë e mirë”, shkroi ajo në Twitter.

Truss falënderoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe Arabinë Saudite për lehtësimin e këtyre lirimeve si pjesë e një shkëmbimi të të burgosurve midis Moskës dhe Kievit.

Hugely welcome news that five British nationals held by Russian-backed proxies in eastern Ukraine are being safely returned, ending months of uncertainty and suffering for them and their families.

— Liz Truss (@trussliz) September 21, 2022