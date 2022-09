Thirrja për mobilizim, paralajmëron Zelensky: Putini do ta shohë Ukrainën duke u mbytur në gjak!

Vladimir Putin synon “të mbyt Ukrainën në gjak”, ka paralajmëruar presidenti Volodymyr Zelensky, teksa këmbënguli se tiranit rus nuk i interesonte nëse po vriste njerëzit e tij përveç ukrainasve.









Duke folur për BILD TV në Gjermani, Zelensky tha: Ai dëshiron të mbyt Ukrainën në gjak, duke përfshirë gjakun e ushtarëve të tij.

Vërejtjet e tij erdhën menjëherë pasi Putin njoftoi një mobilizim të pjesshëm ushtarak që do të përbëhet nga 300,000 rezervistë të cilët do të thirren për të ndihmuar luftën e sëmurë të presidentit rus në Ukrainë.

Ai gjithashtu pretendoi se fjalët e tij nuk ishin “bllof” dhe paralajmëroi se Rusia do të përdorte armë të shkatërrimit në masë nëse kërcënohej, gjë që rriti rrezikun e shpërthimit të një konflikti të mundshëm bërthamor.

Udhëheqësit botërorë kanë dënuar gjerësisht kërcënimet e armëve të shkatërrimit në masë, por Zelensky tha se ai nuk besonte se bota do ta lejonte Putinin të përdorte armë bërthamore dhe u zotua të vazhdojë me çlirimin e territorit ukrainas i cili është kapur nga Rusia.

Ai tha se nuk besonte se bota do ta lejonte Putinin të përdorte armë bërthamore, megjithatë në një intervistë për BILD, ai paralajmëroi që nuk do të pranojë kërcënimet e Putinit, duke thënë se ata do ta ftonin Rusinë të përpiqej të merrte më shumë territor.