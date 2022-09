EMRI/ Humbi jetën në aksidentin e Rrogozhinës, kush është shoferi 40-vjeçar (VIDEO)

Një aksident i ka marrë jetën një shoferit të një automjeti tip “Mercedes Benz” mbrëmjen e sotme në segmentin rrugor Peqin-Rrogozhinë, në fshatin Karinë.









Sipas konfirmimit prej burimeve të Gazetës Shqiptare, viktima është Artor Tufa, punonjës i zjarrfikëses së Elbasanit.

Përsa i përket ngjarjes, në të janë përfshirë dy automjete, përkatësisht një “Mercedes Benz”, i cili ka goditur një “Volkswagen”.

Njoftimi i policisë:

Peqin/ Informacion paraprak

Më datë 21.09.2022, rreth orës 21:40, nē aksin rrugor Elbasan-Peqin, në fshatin Karin, Peqin, mjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin A.T., banues në Peqin, është përplasur me mjetin tip “Volkswagen “, me drejtues shtetasin E.B., banues në Elbasan.

Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën drejtuesi i mjetit tip “Benz”, shtetasi A.T, si dhe janë dëmtuar lehtë drejtuesi i mjetit tip “Volkswagen”, dhe pasgjeri i këtij mjeti shtetasi P.N., të cilët janë transportuar në spital për ndihmë mjeksore.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkakut të aksidentit.