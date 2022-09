VIDEO/ Shqiptari i arratisur nga burgu grek i Patrës në vitin 2011, gjendet i groposur në një arë!

Trupi i një shtetasi shqiptar që dyshohet se është arratisur nga burgu në Greqi, dyshohet se është gjetur i groposur në një fushë në zonën e Thebës, në shtetin helen.









Sipas Protothema ishin disa dokumente personale të gjetura në pantallonat e kufomës që mund të çojnë në zbulimin e identitetit të tij.

Dokumentet i përkasin një shtetasi shqiptar me të kaluar kriminale, por do të duhet të kryhet një ekzaminim antropologjik dhe materiali gjenetik i mbledhur nga trupi të krahasohet me atë të të huajit të regjistruar në bankën e ADN- së së Republikës së Greqisë, për të konstatuar nëse është personi që mendohet. Policia e Thebës po kryen një hetim paraprak për rastin misterioz.

Megjithatë sipas informacioneve të vradini.gr, duket se dokumenti që autoritetet policore kanë gjetur në rrobat e viktimës është patenta e një të burgosuri shqiptar që ishte arratisur në vitin 2011 nga burgu i “Shën Stefanos” në Patra dhe nuk ishte kthyer më në IEVP.

Oficerët e Sigurimit të Thebës gjithashtu kërkuan të afërmit e tij për të marrë ADN-në, për të përcaktuar nëse trupi i përket 45-vjeçarit të arratisur. Trupi i varrosur u gjet nga punëtorët në një fushë pranë rrugës provinciale Thivon-Mourikiou, mëngjesin e së hënës.