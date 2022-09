VIDEO/ Skocia kryen detyrën ndaj Ukrainës në Glasgow, tre gola për kreun e grupit

Skocia ka kaluar me sukses Ukrainën, në ndeshjen e vlefshme për Nations League. Djemtë e Clarke triumfuan 3-0, në ndeshjen e luajtur në Hampden Park (Glasgow).









Djemtë e Petrakov do rezistonin deri në minutën e 70-të, kur një goditje tokazi e McGinn shkon pas shpinës së Trubin. Në disavantazh, Ukraina do pësonte të dytin dhe të 3-tin shumë shpejt me Dykes.

Skocia merr kryesimin e Ligës B me 9 pikë. Në krahun tjetër, ukrainasit janë në vendin e dytë me 7 pikë. Në këtë grup janë edhe Irlanda me Armeninë.