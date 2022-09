Drew Barrymore: Mund të abstenoja nga seksi për vite me radhë

Drew Barrymore ka treguar se mund të jetojë për vite pa kryer asnjë marrëdhënie seksuale.

Prezantuesja e “Drew Barrymore Show” gjatë emisionit të saj iu referua zbulimit të fundit të Andrew Garfield, i cili pranoi se “nuk kishte bërë seks për një gjysmë viti” dhe tha se ajo vetë nuk do të kishte asnjë problem nëse do të ishte kështu.

Siç tha ajo, ajo u identifikua plotësisht kur dëgjoi deklaratën e tij dhe e pranoi atë para të gjithë publikut të saj. Më konkretisht, duke dëgjuar këtë deklaratë, Ross Matthews i cili ishte në xhirime komentoi: “Dhe Drew mund të kalojë gjashtë muaj pa seks, nuk është një punë e madhe”.

Andrew Garfield recalls ‘starving’ himself of sex and food for movie ‘Silence’ – CNN https://t.co/0JqL8ubKF3

Më pas, ajo “korrigjoi” trajnerin e “RuPaul’s Drag Race”, duke sqaruar se “ajo mund të abstenonte nga seksi për vite, jo vetëm për gjashtë muaj”.

Drew Barrymore nuk heziton kurrë të flasë hapur për jetën e saj seksuale. Në të kaluarën, prezantuesja është futur në detaje gjatë emisionit të saj, duke treguar se çfarë ndriçimi preferon kur bën seks me dikë.

Drew Barrymore admits she could go ‘years’ without sex after Andrew Garfield revealed he was celibate for months for film role https://t.co/DVrrFv4teo

