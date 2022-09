EMRAT/ Nga Guimaraes, te Gomes! Real Madrid shqyrton zëvendësues për Toni Kroos

E ardhmja e Toni Kroos (32 vjeç) është ende në ajër. Edhe pse Real Madridi dëshiron të vazhdojë kontratën e tij, mesfushori e ka shumë të qartë se nuk do të jetë deri në fazën finale të këtij sezoni, kur ai të analizojë situatën dhe të vendosë nëse do të vazhdojë, do të kërkojë një ndryshim ekipi.









Të vetëdijshëm për këtë, Los Blancos tashmë janë hedhur në treg në kërkim të një futbollisti. Logjikisht, detyra për të zëvendësuar një lojtar si është e vështirë ndaj ka gjasa që lista e kandidatëve të rritet me afrimin e momentit vendimtar.

Tre opsionet e para

Për momentin, janë tre emra në tryezë. E para, ajo e një Bruno Guimaraes i cili tashmë ishte i lidhur me Los Blancos pas largimit të Casemiro. 24-vjeçari brazilian sapo ka nisur sezonin e tij të dytë me një ekip të Newcastle që pagoi më shumë se 42 milionë euro.

Pas atij në Rio de Zhaneiro, shfaqet italiani Nicolo Barella (25 vjeç), një nga shtyllat aktuale të Interit dhe Joao Gomes, (21 vjeç ). Aktualisht Gomes ka kontratë me Flamengon deri në qershor të vitit 2025.