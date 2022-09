Gjuha e ashpër e Erdogan kundër Athinës/ Mitsotakis i përgjigjet nga New York-u: Askush nuk mund ta intimidojë Greqinë!

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis deklaroi se do t’i përgjigjet akuzave të presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan kundër Greqisë kur të flasë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të premten.









“Askush nuk mund ta intimidojë Greqinë. Pjesa tjetër, të premten në OKB”, tha Mitsotakis të mërkurën në një drekë për nder të tij nga disa organizata emigrantësh në qytetin e Nju Jorkut.

Mitsotakis u tha pjesëmarrësve se Greqia do të bëjë çmos për të forcuar aleancat e saj. Më herët, Mitsotakis ishte takuar me përfaqësues të pesë organizatave hebreo-amerikane dhe veçmas me Presidentin dhe zyrtarët e Komitetit Amerikan të Çështjeve Publike izraelite.

Kryeministri foli për përshkallëzimin e retorikës armiqësore të Ankarasë, duke përfshirë përhapjen e dezinformatave për veprimet greke. Mitsotakis foli gjithashtu për mbështetjen e Greqisë për një bashkëpunim më të ngushtë BE-Izrael.