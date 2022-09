Ata fikin dritat, ulin termostatet, vendosin sensorë lëvizjeje… Këto janë disa nga masat e ndërmarra nga qeveritë e vendeve të Europës Qendrore me qëllim kursimin e energjisë, si pjesë e përpjekjes për të ulur kostot e energjisë dhe për të përballuar shkurtimet në dërgesat e gazit natyror nga Rusia.









Evropa Qendrore është e ndjeshme ndaj këtij konfrontimi perëndimor me Moskën, pasi disa vende janë shumë të varura nga gazi natyror rus. Në të njëjtën kohë, rritja e çmimeve të energjisë po shkakton dhimbje koke në të gjithë Kontinentin e Vjetër.

Qeveria çeke ka njoftuar se po heq gjysmën e llambave në zyrat e qeverisë dhe do të zëvendësojë pjesën tjetër me LED që përdorin më pak energji elektrike. Ai gjithashtu instalon sensorë lëvizjeje për të zbehur ndriçimin në korridore.

Sa i përket ngrohjes — zakonisht rreth 22 gradë Celsius ose më lart — ajo u ul në 19-20 gradë Celsius në zyrat qeveritare dhe 15 gradë në korridore, siguroi kryeministri çek Petr Fiala. “Unë do t’i shtyj institucionet shtetërore të udhëheqin me shembull”, u tha Fiala gazetarëve, duke vënë në dukje se paketa e masave synon “kursimin e energjisë 17-20% .

Në të njëjtën kohë, ngrohja është ulur dhe dritat e vëmendjes në kështjellën ikonike të Pragës dhe katedralen e kryeqytetit çek janë fikur nga ora 22:00 në vend të mesnatës.

Në Hungari, qeveria udhëzoi institucionet shtetërore dhe ndërmarrjet publike të reduktojnë konsumin e gazit natyror me 25% krahasuar me një vit më parë, duke përjashtuar spitalet dhe shërbimet sociale.

Në Rumani, dritat po zbehen në parlament (i njohur gjithashtu si Pallati i Popullit) — ndërtesa e dytë më e madhe në botë pas Pentagonit të SHBA. Ndriçimi i jashtëm është përgjysmuar dhe prozhektorët do të ndizen vetëm për dy orë çdo natë.

Në Poloni, qeveria u kërkoi agjencive të saj uljen e konsumit të energjisë elektrike me 10%. Punonjësve u kërkohet të printojnë vetëm dokumente absolutisht të nevojshme, të shkëputin karikuesit kur nuk janë në përdorim dhe të mbyllin kompjuterët kur largohen. Në Ministrinë e Financave, shatërvani u mbyll dhe ndriçimi i jashtëm i ndërtesës u kufizua në dy orë në fundjavë. Varshava po zëvendëson gjithashtu rreth 38,000 llamba rrugore me LED.

Megjithatë, masat si sa më sipër nuk i shërbejnë objekteve ku ngrohja (ose ftohja) është e nevojshme për funksionimin e tyre, si p.sh. universitete apo ambiente sportive.

Në Sllovaki, universitetet kanë paralajmëruar se do të përdorin mësimin në distancë nëse qeveria nuk rrit fondet për ngrohjen deri në mes të nëntorit.

Në Republikën Çeke, një sondazh me rreth 500 klube sportive tregoi se 61% e atyre që përdorin ambiente të brendshme (si pishina, shesh patinazhi, palestra) po përballen me probleme të mëdha, pasi kostot e tyre të energjisë tashmë janë rritur me 135%.