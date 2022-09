Lufta në Ukrainë/ Cilat vende po zgjedhin dezertorët rusë – kush nuk i pranon ata

E menjëhershme ka qenë reagimi i qeverive europiane pas vendimit të shumë të rinjve rusë për t’u larguar nga vendi i tyre për të shmangur rekrutimin. Valët e njerëzve të dëshpëruar po përpiqen në çdo mënyrë të arratisen në një vend tjetër për të mos luftuar. Megjithatë, ka edhe vende që planifikojnë të frenojnë valën ruse.









Siç rezulton, zgjedhjet e para të rusëve janë Gjeorgjia, Armenia dhe Finlanda.

Megjithatë, Gjermania duket të jetë pozitive në pritjen e rusëve.

Gjermania është e gatshme të pranojë dezertorë nga ushtria ruse të cilët “kërcënohen nga represioni serioz”, tha ministri i Brendshëm në një intervistë të botuar sot në gazetën Frankfurter Allgemeine Zeitung, një ditë pas mobilizimit të pjesshëm të shpallur nga presidenti rus Vladimir Putin.

“Ai që kundërshton me guxim Putinin dhe për këtë arsye rrezikon veten, mund të kërkojë azil politik në Gjermani”, tha Nancy Feser në këtë intervistë.

Ministri i Drejtësisë, Marco Busman mbajti të njëjtin qëndrim në një postim në Twitter të mërkurën, duke vënë në dukje se “me sa duket shumë rusë po largohen nga vendi i tyre”. “Të gjithë ata që e urrejnë rrugën e zgjedhur nga Putini dhe e duan demokracinë liberale janë të mirëpritur në Gjermani”, shtoi ai.

Megjithatë, dhënia e azilit politik nuk është automatike, por paraprihet nga një kontroll sigurie, kujtoi ministri i Brendshëm.

Prej disa muajsh Gjermania ka pritur 438 disidentë të cilët kërcënohen me persekutim nga autoritetet ruse. Shumica e tyre janë gazetarë, sqaroi Fezer.

Përkundrazi, sipas informacioneve nga mediat ndërkombëtare, Finlanda nuk duket të jetë pozitive ndaj mundësisë së pritjes së rusëve.

Në një mënyrë të ngjashme, Republika Çeke nuk do të lëshojë viza humanitare për rusët që ikin nga vendi i tyre për të shmangur rekrutim të shpallur nga Presidenti Vladimir Putin, tha ministri i Jashtëm çek.

Shumë rusë duket se duan të largohen nga vendi i tyre pasi Putin njoftoi të mërkurën rekrutimin e 300,000 personave shtesë për të përforcuar forcat ushtarake ruse që pushtuan Ukrainën më 24 shkurt.

“Unë e kuptoj se rusët po ikin nga vendimet gjithnjë e më të dëshpëruara të marra nga Putin”, tha ministri i jashtëm çek Jan Lipavsky në një deklaratë të marrë nga AFP.

“Por ata që largohen nga vendi i tyre sepse nuk duan të përmbushin një detyrë të vendosur nga shteti i tyre nuk i plotësojnë kriteret për të marrë një vizë për arsye humanitare”, theksoi Lipavsky, vendi i të cilit mban presidencën e radhës të BE-së, çekët të mbajë një qëndrim të ndryshëm për dezertorët rusë, në krahasim me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, veçanërisht Gjermania e cila njoftoi sot se është gati t’i pranojë ata.

“Kushdo që kundërshton me guxim Putinin dhe për këtë arsye është në rrezik, mund të aplikojë për azil politik në Gjermani”, tha Ministrja e Brendshme gjermane Nancy Fesser.

Republika Çeke ndaloi lëshimin e vizave për rusët pas pushtimit të Ukrainës, por më vonë bëri përjashtime në rastet kur kishte arsye humanitare.

Rusët zgjedhin të shkojnë në Armeni dhe Finlandë për të shmangur luftimet

Në të njëjtën kohë, paniku ka kapluar mijëra rusë të cilët po përpiqen në çdo mënyrë të arratisen në vendet e Evropës për të shmangur luftimet, në një kohë kur linjat ajrore ruse nuk po shesin bileta për meshkuj nga 18 deri në 65 vjeç. Një turmë e madhe alarmante u vu re, ndër të tjera, në kufirin me Gjeorgjinë të mërkurën mbrëma, me të rinj rusë që përpiqeshin – madje në minutën e fundit – të arratiseshin. Megjithatë, shumë preferuan të shkonin në Armeni, por edhe në Finlandën fqinje, ku u krijuan radhë kilometrash.

Duke hyrë në sallën e mbërritjeve në aeroportin e Jerevanit, Armeni, Sergei duket i mërzitur dhe i lodhur, pasi u largua me nxitim nga Rusia me djalin e tij, nga frika se do të dërgoheshin në frontin në Ukrainë.

44-vjeçari, i cili nuk deshi të përmendet emri, është një nga mijëra rusët që u larguan me nxitim nga vendi i tyre pas pushtimit të Ukrainës, një fenomen që duket se po merr vrull pasi Presidenti rus Vladimir Putin shpalli rezerva të pjesshme të rekrutimit, dje, e mërkurë. “Situata në Rusi më shtyu të ikja. Po, ne u larguam për shkak të rekrutimit”, tha Sergei për AFP.

Djali i tij, 17-vjeçari Nikolai, shpjegoi: “Vendosëm të mos prisnim të na dërgonin në ushtri. Ne u larguam”. Ai shtoi se nuk e ka zënë paniku, por ka “pasiguri” dhe vetë është “i pikëlluar” nga zhvillimet e fundit.

Këtë ndjenjë e ndajnë edhe rusë të tjerë që mbërritën me të njëjtin fluturim në Armeni, një vend në Kaukaz ku mund të qëndrojnë për 180 ditë pa pasur nevojë për vizë.

“Nuk është gjë e bukur të shkosh në luftë në shekullin e 21-të, kjo është më e pakta që mund të them”, komentoi Alexei, 39 vjeç, i cili nuk e di nëse do të jetë në gjendje të kthehet ndonjëherë në Rusi. “Gjithçka do të varet nga situata”.

Paragrafi “sekret” në dekretin e Putinit parashikon mobilizimin e deri në 1 milion rezervistë

Një pikë sekrete – e shtata – në dekretin e Vladimir Putin për futjen e “rekrutimit të pjesshëm” në Rusi, i lejon Ministrisë së Mbrojtjes së Federatës Ruse të thërrasë një milion njerëz, siç raportoi gazeta “New Gazette Europe” , duke cituar një burim pranë administratës presidenciale.

Të mërkurën, uebfaqja e portalit të informacionit ligjor publikoi një skanim të dekretit të Vladimir Putin për të futur “mobilizim të pjesshëm” në Rusi. Paragrafi i shtatë i dekretit shënohet “për përdorim zyrtar”. Më vonë, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, zëdhënësi i presidentit rus, Dmitry Peskov , tha se paragrafi i klasifikuar i referohet numrit të rezervistëve që mund të thirren për shërbimin ushtarak.

Burimi i presidencës ruse tha për “New Gazette. Europe” se fillimisht u diskutua çështja e regjistrimit të të gjithë tekstit të dekretit nën titullin “për përdorim zyrtar”, ku përfaqësuesit e Ministrisë së Mbrojtjes u shfaqën pozitivë. Më vonë, megjithatë, u vendos që të “zhdukej” pika e shtatë, e cila i referohej numrit aktual të atyre që do të duhej të mobilizoheshin. “Numri u korrigjua disa herë dhe në fund u ndal në një milion” , shpjegoi burimi.

“Kjo është një gënjeshtër”, tha Peskov në një pyetje të lidhur të marrë në konferencën e së mërkurës.

Më 21 shtator, Vladimir Putin nënshkroi një dekret për mobilizimin e pjesshëm. Sipas kreut të Kremlinit, shërbimi ushtarak do t’i nënshtrohen vetëm qytetarët që janë në rezervë, kryesisht ata që kanë shërbyer në radhët e forcave të armatosura, kanë specialitete të caktuara të kontabilitetit ushtarak dhe përvojë përkatëse. Ministri rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu njoftoi se 300,000 rezervistë do të thirren si pjesë e mobilizimit të pjesshëm në Rusi.

Orë dramatike kanë pasuar në Rusi, me njerëz që dolën në rrugë për të protestuar ndaj zhvillimit, gratë thanë se do t’i “thyenin këmbët burrave të tyre” për t’i penguar ata të shkonin në Ukrainë, ndërsa të tjerët, kur theksuan se si “Kjo bëhet për të siguruar të ardhmen e vendit” , përgjigjen “çfarë të ardhme… këtu nuk kemi as të tashmen”.