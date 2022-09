“Nuk dua të vritem për shkakun e Putinit”/ Rusia dërgon protestuesit e arrestuar për të luftuar në Ukrainë

Po shtohen ankesat se ata që marrin pjesë në demonstratat në Rusi kundër rekrutimit të pjesshëm të shpallur dje nga Vladimir Putin do të “marrë një kartë marshimi për të shërbyer” në luftën në Ukrainë.









Konkretisht, sipas organizatës OVD-Info, mbi 1300 persona në 38 qytete janë ndaluar të mërkurën (21/9) për demonstrata kundër dekretit të rekrutimit. Uebfaqja ruse Mediazona raportoi se të paktën tre burra të arrestuar në Moskë ishin thirrur për shërbimin ushtarak ndërsa ishin në stacione policie.

#Putin‘s “partial mobilisation” has caused chaos in the streets of #Russia. ▪️More than 1,300 Russians have been arrested in 38 cities. pic.twitter.com/NUuf0Klffx — EHA News (@eha_news) September 22, 2022

Gjithashtu, ata që marrin pjesë në demonstratat e protestës kundër rekrutimit, të cilat zhvillohen pa miratimin e autoriteteve, në qytetin e Tyumen “do të dërgohen për të shërbyer jashtë gradave”, raportoi uebfaqja Ura.ru, duke cituar një burim në organet ligjzbatuese dhe avokati Ilia Remeslos në kanalin e aplikacionit Telegram.

“Do të aktivizohen masat e rekrutimit ndaj pjesëmarrësve në tubime të paligjshme. Identiteti i tyre do të kontrollohet në vend, do të bëhet identifikimi, do të arrestohen dhe do të dërgohen në komisariat. Më pas do të përcaktohet klasa e rekrutimit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga zyra e rekrutimit dhe renditjes. Ata që nuk bëjnë pjesë në kategorinë e parë do të regjistrohen në regjistër për thirrjet e radhës”, tha Remeslo.

Një burim i uebsajtit Ura.ru në FSB të rajonit Tyumen tha se “ata që marrin pjesë në demonstrata nën sloganin “Jo rekrutimit” do të dërgohen për të shërbyer jashtë gradave”.

It’s time for the Russian people to overcome their fears and act collectively. pic.twitter.com/zQwLqH9ysW — Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2022

Peskov: Nuk është e paligjshme

Në të kundërt, zëdhënësi i presidentit rus, Dmitry Peskov, në deklaratat e tij, refuzoi të mohonte raportet në mediat ruse se disa protestuesve kundër rekrutimit, të cilët u arrestuan të mërkurën mbrëma, u ishin dhënë letrat e rekrutimit, duke thënë “Nuk është e paligjshme”.

Në fakt, i pyetur nëse fushata në Ukrainë, të cilën Moska e përshkruan si një “operacion special ushtarak”, po vazhdonte sipas planit pavarësisht mobilizimit, Peskov tha: “Operacioni special filloi të përmbushte objektivat në Ukrainë. Tani po përballemi de facto me NATO-n, me të gjitha aftësitë e tyre logjistike. Kjo çoi në këtë hap të nevojshëm”.

“Kam frikë, pse të tjerët vendosin për të ardhmen time?” bërtasin protestuesit

“Të gjithë kanë frikë. Unë jam për paqen dhe nuk dua të më duhet të qëlloj. Por është shumë e rrezikshme të dalësh tani, përndryshe do të kishte shumë më tepër njerëz”, tha një protestues në Shën Petersburg, studenti Vasily Fedorov.

“Kam frikë për veten time, për vëllain tim, i cili është 25 vjeç dhe ka kryer shërbimin ushtarak. Mund të quhet”, tha Oksana Sidorenko, një studente në demonstratë. “Pse të tjerët vendosin të ardhmen time?”, pyeti ai.

60-vjeçari Alexei Zavarsky shprehu trishtimin e tij për ndërhyrjen e menjëhershme të policisë në grumbullime. “Kam ardhur për të marrë pjesë, por duket se shumica prej tyre i kanë arrestuar”, tha ai, para se të shtonte: “Nuk e di ku po shkojmë, ky regjim ka firmosur dënimin me vdekje, po shkatërron rininë”.

“Pse t’i shërbejmë Putinit? Një burrë që është ulur në fronin e tij për njëzet vjet!” ka bërtitur një tjetër protestues në drejtim të forcave të policisë.