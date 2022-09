BE planifikon sanksione të reja pas kërcënimit të përshkallëzimit bërthamor të Putinit

Evropa po harton plane për të goditur Rusinë me sanksione të reja mes kërkesave për një përgjigje të shpejtë, pasi Vladimir Putin kërcënoi se do të përdorte armë bërthamore në luftën e tij kundër Ukrainës.









‘Diktatori’ rus njoftoi një përshkallëzim të madh të mërkurën, duke përfshirë mobilizimin e 300,000 rezervistëve rusë dhe një paralajmërim se ai do të përdorë “të gjitha burimet” që ka në dispozicion për të fituar. “Ky nuk është një bllof”, tha Putin.

Dënimi midis aleatëve perëndimorë ishte i menjëhershëm. Kancelari gjerman Olaf Scholz e quajti planin e Putinit një shenjë “dëshpërimi” ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron tha se lideri rus po bënte “një gabim të ri”. Duke folur në OKB në Nju Jork, presidenti i SHBA Joe Biden tha se kërcënimet e Putinit duhet t’ju “bëjnë gjakun të ftohtë”.

“Epo, Putini po tregon dobësinë e tij tani, sepse ajo që shihni është se ai planifikon të mobilizojë personel që është më pak i trajnuar, më pak përvojë, më pak i motivuar. Dhe ai dëshiron të fillojë një referendum për tokën sovrane të Ukrainës”, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von Der Leyen për CNN në një intervistë të mërkurën. “Unë mendoj se kjo kërkon përsëri sanksione nga ana jonë”.

Prapa skenave në Bruksel, zyrtarët e Komisionit Evropian tashmë po punonin në heshtje mbi propozimet për një paketë të re sanksionesh kundër Moskës. Ndërhyrja e së mërkurës nga Putini përforcoi thirrjet për masa të reja.

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, tha në një konferencë për shtyp të mërkurën vonë në Nju Jork se kishte unanimitet mes ministrave të jashtëm të BE-së për të miratuar masa shtesë, duke përfshirë kundër “sektorëve dhe personave”, pa hyrë në detaje të mëtejshme.

“Masa shtesë kufizuese kundër Rusisë do të sillen menjëherë, sa më shpejt të jetë e mundur në bashkëpunim me partnerët tanë”, tha Borrell, duke shtuar se BE-ja do të vazhdojë të mbështesë ushtarakisht Ukrainën me armë.

“Putini dëshiron që ne të frikësohemi, ai dëshiron që ne të copëtojmë unitetin tonë ndërsa mendojmë për bërthamën”, tha ministri i jashtëm i Estonisë, Urmas Reinsalu. “Gjëja më e rëndësishme është të komunikosh duke bërë. Duhet të shtojmë menjëherë ndihmën me armë për Ukrainën. Ne duhet të rrisim menjëherë sanksionet”.

Katër diplomatë thanë se Komisioni Evropian ishte gati të ndajë planin e tij të sanksioneve me vendet e BE që nga e premtja. Masat në shqyrtim përfshijnë kufirin e çmimit të naftës ruse, siç propozohet nga G7, duke renditur më shumë individë të lidhur me Kremlinin dhe një goditje të re ndaj tregtisë së mallrave luksoze me Rusinë.

Lufta e Putinit ka qenë e ndezur javët e fundit, pasi një kundërofensivë ukrainase rezultoi çuditërisht efektive. Të armatosur me armë precize nga aleatët perëndimorë, forcat ukrainase rifituan një pjesë të territorit në veri të vendit. Kjo e la Putinin të përballet me poshtërimin dhe aleatët perëndimorë besojnë se kjo është ajo që provokoi vendimin e tij për të përshkallëzuar në fjalimin e së mërkurës.

Përgjigja nga udhëheqja ushtarake perëndimore ishte një shfaqje e qetësisë kolektive. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Biden tha se nuk ka nevojë ende për të ndryshuar politikën.

Një diplomat evropian perëndimor e shprehu kështu: “Mobilizimi është një shenjë dobësie. Nuk pres një ndryshim cilësor në përgjigjen perëndimore; ne do të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën”.

“Ky fjalim është krijuar për të pasur një ndikim që nuk duhet”, tha ministri letonez i Mbrojtjes Artis Pabriks.

“Asgjë nuk duhet të ndryshohet në përgjigjen perëndimore,” tha ai për POLITICO në një intervistë telefonike, duke shtuar se mbështetja për Ukrainën duhet të vazhdojë.

Analistët ushtarakë ranë dakord: “Unë nuk mendoj se do të ndodhë dhe nuk mendoj se duhet të ndryshojë mbështetjen për Ukrainën,” tha Charly Salonius-Pasternak, studiues kryesor në Institutin Finlandez të Çështjeve Ndërkombëtare.

Nuk ka ndryshim

Zyrtarët theksuan se mesazhet e Rusisë nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht realitetin.

“Deri më tani nuk kemi parë ndonjë ndryshim në pozicionin bërthamor, gatishmërinë bërthamore”, tha Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg për Reuters. Përpjekja mobilizuese e Rusisë, sipas shefit të NATO-s, “do të marrë kohë”.

Megjithatë, mbetet e paqartë nëse fjalimi i Putinit do të ndikojë në llojet e sistemeve të armëve që aleatët perëndimorë janë të gatshëm t’i dorëzojnë Ukrainës.

“Unë ende mendoj se do të ketë një ngurrim – me ushtrinë ukrainase duke bërë ashtu siç është tani – për të përshkallëzuar”, tha Seth G. Jones, drejtor i Programit Ndërkombëtar të Sigurisë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare.

Ndoshta do të ketë vullnet për të vazhduar ofrimin e armëve, trajnimit, inteligjencës “për të ardhmen e parashikueshme”, sipas Jones.

Por, tha ai, “është e paqartë tani në çfarë shkalle vendet e NATO-s do të jenë të gatshme të ofrojnë lloje më të sofistikuara të sistemeve të armëve”.