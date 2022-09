Plas sherri mes Lori Hoxhës dhe Ilir Shaqirit, blogerja zbulon pse e zëvendësoi me Kledi Kadiun

Fituesi i “Big Brother Vip”, Ilir Shaqiri duket se ka pasur një krisje të marrëdhënieve me Lori Hoxhës, pasi është larguar drejt një tjetër spektakli kërcimi.









Ndërkohë, Lori ka vendosur që në krye të jurisë së Dancing With The Stars të vendosë balerinin e njohur, Kledi Kadiu.

Ajo e ka konfirmuar përmes një postimi në Instastory, ku ka falenderuar Kledin që pranoi ftesën e saj. Lori ka treguar edhe mënyrën se si është njohur me balerinin dhe që ishte pikërisht babai i saj, Dritan Hoxha që i ka prezantuar para shumë vitesh.

“I kam dhene dorên pêr herè tè parè Kiedit në moshén 13 vjecare kur im atè “detyronte” mua dhe @sarahoxhaaa te udhètonim cdo dite pas shkolle pèr tu ushtruar te akademia e ti e baletit nè Rome. Ne fjalët e tij, Kledi ishte balerini me i mire shqiptar dhe ne nuk mund te shkonim diku tjeter. Kledi nuk vinte shpesh aty, por njè nga kujtimet e mia te para me te ka qëné pikèrisht në nje nga studiot e baletit teksa une dhe dhjetra vajza e djem pergatiteshim per shfaqje. Ai erdhi per tè parê a do e nderonim dhe unè nuk ja hiqja syte qê te kuptoja a do mê njihte kur tè na kryqèzohej shikimi. Si cdo balerine aty (por ndoshta pak dhe prej deshirès për protagonizém qê mé karakterizonte ne adoleshence) doja te bija né sy te “balerini i famshêmi Mediaset”. Né te gjithe madhështine e tij me modestinë me te madhe ai nuk ngurroi te me jepte atè qè pêr cdo balerine eshte esenciale: te dali e para.

Sot, 16 vite më vone suksesi i Kledit nuk ka ndryshuar megithatë rrethana jone nuk eshte me e njejte. Une nuk kërcej me (jo prej deshires por stafi i @dëts.albania nuk me do per ogur te mire ne premieren e tij) dhe ai nuk eshte ketu per te me gjykuar mua. Ai pranoi ftesen time dhe te Sara Hoxhës per te na u bashkuar nè njè tjetèr shfaqje; atè qe unè ngulmoja qê pas fitores time ne 2014 ta kisha pjesè tè Top channel dhe qe Sara po e sjelle ne jeté me nje skuadër fituesish si ne skene ashtu edhe në prapaskene”, ka shkruar Lori përmbi foton e Kledit.

Nga ana tjetër, ajo ka hequr nga ndjekësit e Instagramit Ilirin dhe e kundërta. Kështu është konfirmuar që mes tyre ka pasur një konflikt vërtetë seriozë.