Rusët kanë frikë nga rekrutimi/ Ky është udhërrëfyesi që po dërgon Putin

Rekrutimi i pjesshëm i urdhëruar nga Presidenti rus Vladimir Putin dje ka shkaktuar trazira në të gjithë Rusinë, duke ndarë familje të tëra dhe duke shkaktuar kaos trafiku në kufijtë e Rusisë me Kazakistanin, Gjeorgjinë, Bjellorusinë dhe Finlandën, të të gjithë atyre që përpiqen të shmangin rekrutim dhe të kërkojnë strehim në vendet fqinje. Përpjekja e presidentit rus për të rritur moralin e rusëve që rekrutohen me pretekstin e “mbrojtjes së atdheut, sovranitetit dhe integritetit territorial të tij”, ndoshta nuk funksionoi. Megjithatë, procesi i rekrutimit vazhdon normalisht.

Çfarë thotë letra e regjistrimit?

Në fletën e marshimit thuhet se “sipas ligjit federal “Për Detyrimin Ushtarak dhe Shërbimin Ushtarak” ju jeni të detyruar të paraqiteni në 22 shtator 2022 në orën 9 të mëngjesit në një kamp të tillë në një rreth të tillë të Moskës për t’iu nënshtruar të nevojshme ekzaminimet mjekësore dhe psikometrike dhe ekzaminimi i komisionit’. Rekrutëve u kërkohet të sjellin një pasaportë ose ndonjë dokument që vërteton identitetin e tyre dhe rezultatet e një sërë analizash, ndërsa rekomandimet për maska, doreza dhe antiseptikë janë adresuar.

Në veçanti, ushtarëve dhe rezervistëve u kërkohet t’i nënshtrohen një sërë analizash (analiza gjaku, analiza e urinës, kardiograma, analiza e gjakut për virusin AIDS, sifilis, hepatit B, C, radiografi gjoksi). Në të njëjtën kohë, ata kanë nevojë për një vërtetim që të kenë bërë vaksinat parandaluese për pneumokok dhe meningokok.

Në fund prezantohet kampi që përmend fletën e regjistrimit dhe futet një firmë.

Në të njëjtën kohë, komisarët ushtarakë të rajonit Samara, Tatarstan dhe Dragestan lëshuan urdhra. Ata deklarojnë se ushtarët dhe oficerët rezervë, të cilët ende nuk janë thirrur për t’u paraqitur për rekrutim, u ndalohet të largohen përkohësisht nga qytetet dhe rajonet ku ata banojnë pa lejen e zyrës së rekrutimit.

Kaos trafiku në kufirin e Rusisë

Orët që pasuan shpalljen e rekrutimit ishin dramatike. Njerëzit dolën në rrugë në protestë, ndërsa gratë thanë se do t’i thyenin këmbët burrave për t’i larguar nga ushtria. Në të njëjtën kohë, kamerat kanë regjistruar lamtumirën dramatike. Dhe ndërsa ka bllokim trafiku në pikat kufitare rrugore, sipas yandex.Maps, ka bllokim në kufijtë me Kazakistanin, Gjeorgjinë, Bjellorusinë dhe Finlandën. Një radhë e gjatë makinash ekziston në kufirin e Rusisë dhe Gjeorgjisë. Një pamje e ngjashme në kufirin ruso-mongoli në Kyachta. Të tjerë përpiqen të largohen nga Rusia për në

Mongolia përmes Buryatia, raporton kanali Telegram Kyahta.

Një burim i faqes së internetit të Meduza pranë Kremlinit pretendon se autoritetet nuk planifikojnë të mbyllin kufijtë derisa të përfundojnë referendumet në territoret ukrainase të pushtuara nga Rusia (që duhet të zhvillohen më 27 shtator). Megjithatë, situata mund të ndryshojë ” nëse ka një dalje masive” . Zëdhënësi i presidentit rus Dmitry Peskov tha se kishte “shumë lajme të rreme” në lajmet se rusët po përpiqeshin të largoheshin masivisht jashtë vendit.

Ten of thousands of Russian are flying or leaving Russia after Conscript Order with not 300 000 new soldiers to be incorporated in Russian troops but 1 000 000 new soldiers. The scope of target is 25 000 000 Russians. At least it honest for Ukrainians to leave Russia. Unity pic.twitter.com/iVT9k3u3dx

— Andriy Zilli (@andriy_zilli) September 22, 2022