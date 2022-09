(VIDEO) E dashura e re e Piques ndalet në mes të rrugës nga gazetarja/ Shikoni reagimin e saj kur i përmendet Shakira!

Ndarja e Gerard Piqué dhe Shakirës erdhi për shkak të tradhtisë së futbollistit ndaj këngëtares me Clara Chian. Së fundmi programi spanjoll ” El Programa de Ana Rosa ” ka publikuar një video të partneres së Piquës e cila po ecën nëpër rrugët e Barcelonës me një mikeshë dhe një gazetare i bën asaj pyetje të shumta në lidhje me marrëdhënien e saj me lojtarin e FC Barcelona dhe ndarjes nga Shakira, apo duke e cilësuar si ‘shkaktaren’ që i çoi drejt divorcit, ​​ndërsa shoqja e saj përpiqet të mbulojë kamerën, Clara duket e nervozuar dhe nuk u përgjigjet asnjë pyetje të bëra nga gazetarja.









Los gestos de Clara Chía Martí al ser consultada por su relación con Gerard Piqué. Fuente: (Europa Press) pic.twitter.com/LGQISEjJX1 — ES24 (@Es24Espana) September 20, 2022

Në programin e sipërpërmendur në studio janë ankuar për qëndrimin e shoqes në kamera, por kritikojnë edhe qëndrimin e gazetares duke i bërë pyetje të pakëndshme asaj, e cila duke mos qenë mësuar të jetë personazh publik, duket nervoze dhe nuk di si të ktheje përgjigje.

Për momentin, çifti nuk e ka konfirmuar nëse ajo tashmë i njeh fëmijët e tij, ndonëse dihet se të dy familjet (baballarët dhe nënat) janë të kënaqur me marrëdhënien e tyre.

Gerard Pique dhe Shakira ende nuk kanë arritur një marrëveshje për kujdestarinë e fëmijëve të tyre dhe se kjo mund të zgjidhet në gjykatë, por ende nuk dihet nëse do të ketë takime të tjera për të arritur një marrëveshje pa duke shkuar në gjykatë.