Vidhte paratë nëpër ruletat elektronike dhe zhdukej pasi vishte “jelekun fluoreshent”, arrestohet 42 vjeçari shqiptar në Greqi

Pasioni i tij për lojërat elektronike të fatit ishte ai që e bëri 42-vjeçarin shqiptar të depërtonte në degë të ndryshme bankash dhe të largohej, pasi detyroi menaxherin t’i hapte derën e sigurisë, veshi një jelek fluoreshent për ta vështirësuar gjetjen e tij dhe zhdukjen në turma. Paratë që i ka rrëmbyer nga kasat i ka “vjedhur” në ruletën elektronike.









Oficerët e policisë së Departamentit të Grabitjeve të Sigurisë së Atikës po studionin videot e shtatorit 2021 dhe e panë atë teksa hynte në banka, me kapele ose paruke, syze dielli dhe një maskë kirurgjikale për koronavirusin.

Ai mbante në dorë një armë të cilën, siç raportohet, ia ka “dërguar familjes së tij në Shqipëri si dhe një shumë prej 76,548 mijë euro që ishte plaçka totale e tij”. Pasdite ai do të dërgohet në prokurori së bashku me një bullgar 22-vjeçar, i cili akuzohet për pjesëmarrje në një grabitje, ndërsa roli i tij kryesor ishte transportimi i “grabitësit me jelek fluoreshente” ndonjëherë.

Nga kontrollet e kryera gjatë operacionit janë sekuestruar:

-jelek ngjyrë portokalli me mbishkrimin “Green Projects” i cili i referohej jelekut të punonjësit të bashkisë,

– Veshjet e veshura gjatë kryerjes së grabitjeve,

– kartë identiteti false e emigrantit,

– motoçikleta që përdorej si mjet kalimi dhe arratisjeje nga vendet ku kryheshin grabitjet,

-paketë najloni që përmbante -1.5- gram. kanabis,

-tre celularë dhe

– shumën prej 235 euro.

Nga hetimet paraprake të deritanishme janë evidentuar 11 raste të grabitjeve në Nea Smyrni, Neo Kosmos, Dafni, Pagrati, Petralona dhe Moschato, nga të cilat tetë me degë bankash dhe tre me degë lojërash fati.

42-vjeçari, i cili u arrestua në një hotel në qendër të Athinës, është arrestuar më parë për shkelje të ligjeve të drogës, falsifikim dhe arratisje nga një i burgosur, ndërsa 22-vjeçari është arrestuar për marrjen dhe shpërndarjen e produkteve të veprës penale.