Nga 1 tetori rritet çmimi i energjisë elektrike: Ja sa do ta paguani faturën nëse kaloni konsumin 800 kw/h!

Për një konsumator familjar që gjatë tetorit do të konsumojë 850 kwh orë, fatura e energjisë elektrike që do të duhet të paguajë do të jetë 11740 lekë.









Kështu ka thënë sot një nga ekspertët në Bordin e ERE-s së mbledhur këtë të premte për të miratuar çmimin e ri të energjisë elektrike nga 1 tetori, për çdo kilovat orë mbi 800 kwh.

“800 kwh do faturohej me 9.5 lekë kwh që jep një kosto 7600 lekë. 50 kwh orë mbi konsumin 800 kw/h do llogaritej me koston 42 lekë dhe jep 2100 lekë. Plus TVSH mbi këto dy kosto, 1940 lekë, plus taksa e televizorit 100 lekë. Totali 11740 lekë”.