‘Revolucioni i grave’ përfshin vendin Iranin, njerëzit në rrugë kundër regjimit

Protestat masive në Iran për vdekjen e 22-vjeçares Mahsha Amini po marrin përmasat e një kryengritjeje sociale dhe madje të përgjakshme. E reja ra në koma ndërsa po ndalohej nga policia e moralit në Teheran. Ajo vdiq 24 orë më vonë në spital. Që atëherë, zemërimi nuk është shuar. Demonstrata masive u zhvilluan dje në të paktën 31 shtete dhe në kryeqytet, ndërsa të paktën 32 protestues janë vrarë.

OJQ- ja Iran Human Rights (IHR) me bazë në Oslo raporton qindra të plagosur dhe akoma më shumë të arrestuar, duke pretenduar për një goditje të dhunshme. Televizioni shtetëror këmbëngul për një numër shumë më të ulët, duke këmbëngulur për 17 të vdekur. Mes tyre, pohon ai, ka edhe shumë policë që ranë viktima të protestuesve. Zyrtarët iranianë po përpiqen të bindin audiencën e brendshme dhe përtej kësaj nuk ka asnjë përfshirje të forcave të sigurisë në vdekjen e protestuesve. Mirëpo, demonstratat për vdekjen e vajzës së re janë kthyer në demonstrata antiqeveritare.

Në Iranin jugor, protestuesit dogjën një portret të madh të gjeneralit Qassem Soleimani, i cili u vra në janar 2020 nga një sulm i SHBA-së në Irak. Në Teheran dhe në pjesën tjetër të vendit, protestuesit vunë zjarrin stacioneve të policisë dhe makinave të patrullimit dhe bërtitën parulla kundër regjimit, njoftoi agjencia e lajmeve Irna. Në një pamje të tillë që ka pushtuar mediat sociale, një grua e moshuar del në rrugët e qytetit verior të Irakut, Ras me kokën e saj të zbuluar, duke bërtitur “vdekje Khamenei”. Ai ka qenë lideri suprem fetar i Iranit që nga viti 1989. Ai ishte gjithashtu president i vendit nga viti 1981 deri në vitin 1989. Policia u përgjigj duke përdorur gaz lotsjellës dhe duke bërë disa arrestime.

Elderly woman in Iran takes off headscarf, joins the youth protests, chanting “death to Khamenei”. One of few in streets who knew how life was in Iran before the Islamic revolution 1979: pic.twitter.com/hz5BJ2j50E

Interneti ka luajtur një rol katalitik në këtë zgjim social, me mijëra gra që hynë në mediat sociale për të shprehur zemërimin e tyre. Veç kësaj, kishte me mijëra video, të cilat tregonin masivitetin e mobilizimeve, por edhe reagimet e dhunshme të policisë. Kjo është gjithashtu arsyeja pse rrjetet celulare janë mbyllur kryesisht dhe qasja në Instagram dhe WhatsApp është kufizuar, sipas mediave perëndimore. Ka pasur një ndërprerje pothuajse të plotë të aksesit në internet në pjesë të provincës së Kurdistanit perëndimor të Iranit që nga e hëna pasdite, dhe ndërprerje rajonale në pjesë të tjera të vendit, përfshirë Teheranin.

“Pas një vendimi të zyrtarëve, qasja në Instagram nuk është më e mundur që nga mbrëmja e së mërkurës, ndërsa qasja në WhatApp është gjithashtu problematike”, raportoi agjencia e lajmeve Fars. Kjo masë është marrë për shkak të “veprimeve të kundërkryengritësve kundër sigurisë kombëtare në mediat sociale”, shpjegoi ai. Demonstrata kundër regjimit iranian u regjistruan edhe jashtë Iranit, si në Bejrut dhe Stamboll. Aty femrat kanë vazhduar të presin gërshetat para kamerave për të treguar se flokët u përkasin atyre dhe bëjnë çfarë të duan me to. Dhe kjo, pasi 22-vjeçari Makhsa vdiq javën e kaluar pasi u arrestua në Teheran për “veshje të papërshtatshme”.

The US has imposed sanctions on Iran’s feared morality police, accusing it of “abuse and violence against Iranian women”.

The move follows unrest over the death of Mahsa Amini, who died in police custody.https://t.co/MbOxo6IPlf pic.twitter.com/gg6uIyrzyH

— DW News (@dwnews) September 22, 2022