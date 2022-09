Shtëpia e Bardhë i ka dërguar “mesazhe private” Moskës për pasojat e përdorimit bërthamor

Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar “mesazhe private” Moskës për disa muaj duke paralajmëruar udhëheqjen ruse për pasojat e rënda që do të pasonin përdorimin e një arme bërthamore, sipas zyrtarëve amerikanë, të cilët i thanë Washington Post se mesazhet nënvizonin atë që presidenti Biden dhe bashkëpunëtorët e tij janë deklaruar gjithashtu publikisht.









Administrata Biden në përgjithësi ka vendosur të mbajë paralajmërimet për pasojat e një sulmi bërthamor qëllimisht të paqarta, kështu që Kremlini shqetësohet se si mund të reagojë Uashingtoni, thanë zyrtarët, duke folur në kushte anonimiteti për të përshkruar diskutimet e ndjeshme.

Ai gjithashtu vuri në dukje se Departamenti i Shtetit gjithashtu u angazhua në “komunikime private” me Moskën, por zyrtarët nuk thanë se kush i mbante mesazhet apo çfarë përmbanin ato. Është gjithashtu e paqartë nëse Shtetet e Bashkuara i dërguan mesazhe të reja Kremlinit pas fjalimit të fundit të Putinit, në të cilin ai përsëri iu drejtua kërcënimeve bërthamore.

Ndërkohë, Pentagoni e ka bërë të qartë se kërcënimet bërthamore të Rusisë nuk do të ndikojnë në ofrimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën, tha të enjten zëdhënësi Patrick Ryder.“Për sa i përket deklaratave apo njoftimeve që vijnë nga Rusia, ato nuk ndikojnë në bashkëpunimin e vazhdueshëm të ngushtë të Pentagonit me partnerët tanë ndërkombëtarë dhe aleatët për t’i ofruar Ukrainës mbështetjen që i nevojitet në luftën e saj”, tha ai.

Sipas tij, SHBA do të vazhdojë të negociojë me Ukrainën për atë që është e nevojshme në afat të mesëm dhe afatgjatë, si dhe tani.

Lidhur me përgjigjen e SHBA ndaj kërcënimeve bërthamore, Ryder tha: “Nga ku jemi tani, ne nuk kemi parë asgjë që do të na bënte të ndryshonim pozicionin tonë. Sigurisht, ne do të vazhdojmë ta monitorojmë këtë nga afër dhe do ta marrim seriozisht çdo retorikë. Por, përsëri, në këtë fazë, ne nuk shohim asgjë që sugjeron se duhet të ndryshojmë qasjen tonë.”

Ajo që Biden kishte thënë pak ditë më parë

Administrata e Joe Biden njoftoi ditët e fundit ndihmë shtesë ushtarake prej 600 milionë dollarësh për të forcuar ushtrinë ukrainase për të ruajtur vrullin e saj kundër Rusisë.

Në një intervistë që ka dhënë për emisioninNë transmetimin “60 Minutes” të CBS të dielën, presidenti amerikan foli për sukseset e fundit të Ukrainës në fushën e betejës – dhe rreziqet që ato mund të paraqesin.

“Ndërsa Ukraina ka sukses në fushën e betejës, Vladimir Putin e gjen veten në një pozitë të vështirë dhe i mbështetur në një cep, ” i tha gazetari Biden. “Dhe pyes veten, zoti President, çfarë do t’i thoshit atij nëse ai do të mendonte të përdorte armë bërthamore kimike ose taktike,” vazhdoi ai.

“Mos e bej. Jo. Jo. Ju do të ndryshoni fytyrën e luftës në krahasim me çdo gjë tjetër që nga Lufta e Dytë Botërore”, tha zoti Biden.

Kur gazetari pyeti se cilat do të ishin pasojat nëse Putini kalonte vijën e kuqe, presidenti nuk dha hollësi.

“A mendoni se do t’ju tregoja nëse do ta dija saktësisht se çfarë do të ishin? Sigurisht, nuk do t’ju them. Por do të ketë pasoja”, tha zoti Biden. “Ata do të bëhen më të dëbuar në botë se sa kanë qenë ndonjëherë. Dhe në varësi të masës së veprimeve të tij, reagimi do të përcaktohet”, shtoi presidenti amerikan.