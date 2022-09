Deklarata e Biden nxiti tensionet, mesazhi i fortë i Wang Yi: SHBA s’ka të drejtë të ndërhyjë

Zbardhen mesazhet e shkëmbyera mes Sekretarit amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministrit të Jashtëm kinez Wang Yi. Sipas Reuters, Kina ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për dërgimin e “sinjaleve shumë të gabuara dhe të rrezikshme” në Tajvan pasi sekretari amerikan i shtetit i tha homologut të tij kinez se ruajtja e paqes dhe stabilitetit mbi Tajvanin ishte jashtëzakonisht e rëndësishme.









Tajvani ishte fokusi i bisedimeve 90-minutëshe, “të drejtpërdrejta dhe të ndershme” midis Sekretarit Blinken dhe Ministrit të Jashtëm kinez Wang Yi në margjinat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, u tha gazetarëve një zyrtar amerikan.

“Nga ana jonë, sekretari e bëri të qartë se, në përputhje me politikën tonë për një Kinë, e cila përsëri nuk ka ndryshuar, ruajtja e paqes dhe stabilitetit përtej Ngushticës është absolutisht, jashtëzakonisht e rëndësishme”, tha administrata e lartë e SHBA-së, citon zyrtari.

Sakaq, Ministria e Jashtme e Kinës, në një deklaratë mbi takimin, tha se Shtetet e Bashkuara po dërgonin “sinjale shumë të gabuara dhe të rrezikshme” në Tajvan dhe sa më i shfrenuar aktiviteti i pavarësisë së Tajvanit, aq më pak gjasa do të kishte një zgjidhje paqësore.

“Çështja e Tajvanit është një çështje e brendshme kineze dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në atë metodë që do të përdoret për ta zgjidhur atë,” citoi ministria të ketë thënë Wang.

Tensionet mbi Tajvanin janë rritur pas një vizite atje në gusht të kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi – e cila u pasua nga stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë kineze – si dhe një premtim nga presidenti amerikan Joe Biden për të mbrojtur ishullin e qeverisur në mënyrë demokratike.

Deklarata e Biden ishte më e qarta deri më tani për angazhimin e trupave amerikane për të mbrojtur ishullin. Por ishte gjithashtu rasti i fundit i paraqitjes së Biden përtej një politike prej një kohe të gjatë të mbajtur nga SHBA, të “paqartësisë strategjike”, e cila nuk e bën të qartë nëse Shtetet e Bashkuara do të përgjigjeshin ushtarakisht ndaj një sulmi ndaj Tajvanit.

Shtëpia e Bardhë ka këmbëngulur se politika e saj në Tajvan nuk ka ndryshuar, por Kina tha se deklaratat e Biden dërguan sinjalin e gabuar për ata që kërkojnë një Tajvan të pavarur.

Në një telefonatë me Biden në korrik, udhëheqësi kinez Xi Jinping paralajmëroi për Tajvanin, duke thënë se “ata që luajnë me zjarrin do të humbasin prej tij”.

Kina e sheh Tajvanin si një nga provincat e saj dhe është zotuar prej kohësh të vendosë ishullin nën kontrollin e saj dhe nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për ta bërë këtë.