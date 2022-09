Frika e thirrjes për të luftuar në Ukrainë, shtyn burrat rusë drejt eksodit

Grupe burrash që plotësojnë moshën për t’u thirrur në ushtri u larguan nga Rusia të premten, duke mbushur aeroplanët dhe duke shkaktuar radhë të gjata në pikat tokësore kufitare, për të shmangur dërgimin në Ukrainë, pas vendimit të Kremlinit për mobilizim të pjesshëm ushatarak.









Rrathë të gjata prej 10 kilometrash u panë në një rrugë që të çon në kufirin jugor rus me Gjeorgjinë, sipas “Yandex Maps”, një platformë ruse e hartave në internet.

Radhët e makinave ishin aq të gjata në kufirin me Kazakistanin, saqë disa persona braktisën makinat e tyre dhe vazhduan rrugën në këmbë, siç kishin vepruar shumë ukrainas kur Rusia sulmoi vendin e tyre më 24 shkurt.

Ndërkohë, pasi blenë bileta me çmime shumë të larta për fluturime jashtë Rusisë, shumë burra u nisën drejt destinacioneve ndërkombëtare si Turqia, Armenia, Azerbajxhani dhe Serbia, vende ku rusët mund të hyjnë pa vizë.

Në mesin e shtetasve rusë që ikën drejt Turqisë është edhe një 41 vjeçar që shkoi në Stamboll me një valixhe dhe një çantë dore. Ai planifikon të fillojë një jetë të re në Izrael.

“Jam kundër kësaj lufte dhe nuk do të jem pjesë e saj. Nuk do të bëhem vrasës. Nuk do të vras njerëz”, tha Yevgeny, i cili nuk tregoi mbiemrin nga frika e ndëshkimit të mundshëm të familjes që la pas në Rusi.

Ai e quan “kriminel lufte” presidentin rus Vladimir Putin.

Zoti Yevgeny vendosi të arratisej pas njoftimit të udhëheqësit rus për mobilizim të pjesshëm të ushtrisë, ditën e mërkurë.

Zyrtarë të qeverisë gjermane shprehën gatishmërinë për të ndihmuar rusët që braktisën shërbimin ushtarak ndërsa bënë thirrje për një zgjidhje evropiane.

“Ata që me guxim i kundërvihen regjimit të Putinit duke e rrezikuar veten, mund të aplikojnë për azil në Gjermani për shkak të mundësisë së persekutimit politik”, tha zëdhënësi i ministres së Brendshme gjermane, Nancy Faeser.

Zëdhënësi, Maximilian Kall, tha se dezertorët dhe ata që refuzojnë të rekrutohen do të marrin statusin e refugjatit në Gjermani nëse rrezikohen nga ndjekja, megjithëse çdo rast do të shqyrtohet individualisht.

Por së pari ata duhet të arrijnë në Gjermani, e cila nuk ka kufi tokësor me Rusinë. Rusët e kanë shumë të vështirë të udhëtojnë në pothuajse të gjitha vendet e Bashkimit Evropian.

BE-ja ka ndaluar fluturimet direkte të 27 vendeve anëtare të saj dhe Rusisë pas sulmit në Ukrainë dhe së fundmi ka rënë dakord të kufizojë lëshimin e vizave Shengen, të cilat lejojnë lëvizjen e lirë në pjesën më të madhe të Evropës.

Katër nga pesë vendet e BE-së që ndajnë kufirin me Rusinë – Letonia, Lituania, Estonia dhe Polonia – vendosën gjithashtu së fundmi të refuzojnë udhëtarët rusë.

Disa zyrtarë evropianë i shohin rusët që ikin nga vendi si rrezik i mundshëm për sigurinë.

Ministri i Jashtëm letonez Edgars Rinkevics tha se shumë prej tyre “nuk ishin kundër vrasjes së ukrainasve. Ata nuk protestuan në atë kohë. Nuk është e drejtë të konsiderohen si kundërshtarë të ndërgjegjshëm të mobilizimit”.

Vendi i vetëm i BE-së që ende pranon rusët me viza Shengen është Finlanda, e cila ka një kufi prej 1 mijë e 340 kilometrash me Rusinë.

Rojet finlandeze të kufirit thanë se të premten numri i njerëzve që hynë nga Rusia është rritur. Shtypi raporton një rritje prej 107 për qind krahasuar me javën e kaluar.

Në Vaalima, një nga pikat më të ngarkuara kufitare, kolona e makinave shtrihej për gjysmë kilometri, njoftuan autoritetet kufitare të Finlandës./Zëri i Amerikës