Magnus Carlsen dhe Hans Niemann: Dyshimi për trukim që po hedh në erë botën e shahut

Kur Magnus Carlsen dhe Hans Niemann u ulën për të luajtur me njëri-tjetrin në fillim të këtij muaji në raundin e tretë të Kupës, Sinquefield të shahut, pak vetë e kishin parashikuar kaosin që do të shpalosej nga kjo ndeshje.

Niemann, një amerikan 19-vjeçar dhe lojtari më i ulët në turne, po përballej me një njeri që kishte dominuar shahun për më shumë se një dekadë.

Carlsen, 31 vjeç dhe nga Norvegjia, ishte i pamposhtur në 53 ndeshje në shah klasik, dhe kishte avantazhin e lojës së bardhë – duke lëvizur kështu i pari.

Nëse Niemann ishte i trembur, nuk e shfaqi në asnjë moment. Pasi shfuqizoi me siguri avantazhin e lëvizjes së parë, gradualisht mori përsipër lojën. Duke u përballur me një mbrojtje të vështirë në fund, Carlsen u lëkund dhe shpejt dha dorëheqjen në një pozicion të pashpresë.

Rezultati ishte tronditës – por asgjë në krahasim me atë që do të pasonte. Menjëherë pas lojës, Carlsen u tërhoq nga turneu pa shpjegime, pavarësisht se kishin mbetur edhe gjashtë raunde të tjera – një lëvizje praktikisht e paprecedentë në nivelin më të lartë të shahut.

Teksa komentuesit, lojtarët dhe fansat u përpoqën të kuptonin pse ai ishte larguar, Carlsen postoi një postim në Twitter që përfshinte një video të trajnerit të futbollit Jose Mourinho duke thënë: “Nëse flas, jam në telashe të mëdha”.

I’ve withdrawn from the tournament. I’ve always enjoyed playing in the @STLChessClub, and hope to be back in the future https://t.co/YFSpl8er3u

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 5, 2022