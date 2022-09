8 ushtarët që mbanin arkivolin e Elizabeth do të kthehen në Irak për të luftuar ISIS

Tetë ushtarët e Gardës së Grenadierëve të Batalionit të Parë që bartën arkivolin e Mbretëreshës Elizabeth nga Westminster Hall në kapelën e Shën Gjergjit në Windsor do të kthehen në Lindjen e Mesme për të luftuar ekstremistët e ISIS.









Tetë ushtarët ishin në Britaninë e Madhe për të marrë pjesë në funeralin e Elizabeth-it dhe ekipi nuk gaboi gjatë gjithë ditës, me çdo ushtar të veshur me çizme me taban gome për të shmangur rrëshqitjen në dyshemenë e gurit shumë të lëmuar të pallatit.

Pas misionit të tyre të suksesshëm brenda javës ata do të fluturojnë nga Britania e Madhe në një bazë ajrore në Irakun verior e cila përdoret për të luftuar ekstremistët e ISIS në Siri. Sipas Express, Garda e Grenadierëve të Batalionit të Parë mbrojnë bazën e përdorur nga Forcat Speciale të Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA për të nisur operacionet.

Vihet re se detyra e ngritjes së arkivolit në shkallët e pjerrëta të kapelës 450-vjeçare të Shën Gjergjit ishte mjaft kërkuese, por performanca e tyre e përsosur në këtë ditë të ngarkuar ka fituar lavdërimin e kombit britanik, me fansat në të gjithë Britaninë që deklarojnë: “Ata e bënë krenar kombin tonë dhe Madhërinë e Tij”.

“Një ditë kaq e trishtuar dhe e rëndësishme sot me funeralin e Mbretëreshës, por më duhet të them se këta tetë të rinj që mbanin arkivolin e Mbretëreshës në udhëtimin e saj të fundit ishin absolutisht të përsosur. Edhe duke u ngjitur në shkallët e kapelës së Shën Gjergjit. Ata e meritojnë një medalje”, komentoi një britanik.

“Shpresoj që bartësit të marrin një përmendje të veçantë diku dhe një medalje për përpjekjet e tyre sot… Ata ishin të mahnitshëm sidomos kur i ngjitën ato shkallë”, tha një tjetër britanik.

Ushtari më i ri në këtë grup ishte 19-vjeçari Fletcher Cox, i cili u bë kadet në moshën 15-vjeçare. Madje iu dha një medalje toger – nderimi më i lartë që mund të arrijë një ushtar i ri dhe në një fjalim ai tha se ambicia e tij e vetme ishte të marshonte për Mbretëreshën.

Tetë ushtarët u udhëhoqën me shembull nga rreshteri Dean Jones, i cili është instruktor në Akademinë Ushtarake Mbretërore Sandhurst (kjo është akademia ku Princi Harry u stërvit për t’u bërë oficer).

Garda e Grenadierëve është regjimenti më i lartë i rregullt i shtetit dhe daton në vitin 1656. Më pas u ngrit si Regjimenti i Lordit Wentworth për të mbrojtur Charles II të mërguar.