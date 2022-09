Arsyeja/ Favoritja për të qenë Kryeministrja e ardhshme e Italisë, Giorgia Meloni shtyn orarin e votimit për në mbrëmje vonë!

Ndryshim programi për lideren e partisë ekstremiste të djathtë “Vëllezërit e Italisë”. Giorgia Meloni ka shtyrë orarin e votimit në qendrën e saj, dhe do i drejtohet kutive të votimit mbrëmjen e sotme në Romë në prag të mbylljes së tyre.

Meloni mësohet se do të votojë pas orës 22:00 të mbrëmjes, ndërkohë që qendrat e votimit në Itali mbyllen në orën 23:00. Ajo ka shtyrë votimin në mëngjes siç ishte planifikuar fillimisht.

“Zgjedhja u diktua nga nevoja për të lejuar një votim paqësor për votuesit: qendra e votimit ishte e mbushur me fotografë dhe turma njerëzish, e prania e saj që nuk do t’i lejonte qytetarët të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar me qetësinë e nevojshme”, thuhet në reagimin e stafit të Melonit.