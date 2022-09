EMRI/ Degradon sherri në Dhërmi, 46-vjeçari plagos me thikë të riun!

Një 31-vjeçar ka mbetur i plagosur me thikë, pas një sherri për motive të dobëta me një 46-vjeçar. Ngjarja ka ndodhur në Dhërmi, ndërsa sipas policisë autori është vënë në pranga, ndërsa i riu ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Mësohet se, autori i ngjarjes është Qirjako Hita.

Njoftimi i policisë:

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Himarë, menjëherë pas marrjes së njoftimit për një plagosje me mjet prerës, në Dhërmi, kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Falë ndërhyrjes në kohë nga shërbimet e Policisë është kapur dhe shoqëruar në ambientet e Policisë, shtetasi Q. H., i cili mëngjesin e sotëm, pas një konflikti për motive të dobëta, në Dhërmi, ka goditur me mjet prerës (thikë), shtetasin S. Xh., 31 vjeç, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve. Në përfundim të veprimeve procedurale, nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Himarë u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit Q. H., 46 vjeç, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”.