Flet Deizi, ‘gangsterja’ nga Devolli që i dogjën sërish makinën, akuzon deputetin e PD: Ka lidhje me një konflikt para 4 vitesh!

Flet Deizi Arapi, e reja së cilës ju dogj automjeti para shtëpisë. Ajo akuzon deputetin e Partisë Demokratike Bledion Nallbati. Sipas saj, gjithçka ka lidhje me një konflikt të vjetër mes saj dhe deputetit demokrat, i cili asokohe, mbante pozicionin e kryetarit të Bashkisë, ndërsa deklaron se ka të bëjë me pushimin nga puna të nënës së saj 4 vite më parë.

Ajo ka kërkuar ndihmën e policisë, ndërsa thekson se edhe gjatë mbrëmjes së djeshme ka shkëmbyer fjalë me një person, i cili e ka ndjekur gjatë gjithë ditës, për të cilin deklaron se është punonjës i një karburanti në pronësi të Bledion Nallbatit.

“I kërkoj ndihmë shtetit pasi është hera e dytë që me ndodh dhe ka lidhje me një konflikt të vjetër. 4 vite më parë mamaja ime është pushuar nga puna si pastruese padrejtësisht dhe unë jam konfliktuar me ish kryebashkiakun Bledion Nallbati (aktualisht deputet). Pas konfliktit mu dogj makina e parë. Dje gjatë gjithë ditës më ka ndjekur një person me të cilin dhe kam shkëmbyer fjalë mbrëmë. Ai është punonjës i karburantit në pronësi të Bledion Nallbatit. Në vendngjarje është gjetur një bidon benzine nga ky karburant ashtu si herën e kaluar. djegien e makinës së parë policia e konsideroi aksidentale por ja që ngjarja po përsëritet. Nëse nuk merren masa nuk është çudi që unë të përfundoj në ndonjë kanal.” është shprehur vetë Deizi