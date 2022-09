Kur pritet të mësojmë se kush i fiton zgjedhjet në Itali? Kohët e exit poll-eve, projeksioneve dhe rezultateve

Për të pasur një ide më të qartë të drejtimit të këtyre zgjedhjeve në Itali, duhet të prisni projeksionet e para: në orën 23.50 ato të Senatit, në orën 2 të mëngjesit ato të Dhomës së Deputetëve. Qendrat e votimit në të gjithë Italinë do të mbyllen në orën 23. Menjëherë do të nisë numërimi i votave: fillimisht do të bëhet Senati, pastaj Dhoma.









Me mbylljen e qendrave të votimit do të fillojnë të publikohen edhe exit poll-et e para. Është mirë të ritheksojmë se çfarë janë exit poll-et: janë sondazhe të kryera në dalje të disa karrigeve nga agjenci private. Si realizohen ato? Disa njerëzve u kërkohet të riprodhojnë votën ashtu siç e kanë shprehur në kabinën e votimit: në këtë mënyrë merren të dhëna që na lejojnë të kemi një vlerësim të besueshëm të rezultateve edhe para numërimit.

Për të pasur një pamje më të qartë të votës në zgjedhje, duhet të presim projeksionet. Këto janë përllogaritje statistikore të bazuara në vota reale. Në çfarë ore do të mbërrijnë? Shfaqjet e para priten në orën 23:50 për Senatin, ato për Dhomë priten rreth orës 02:00.

Të dhënat për mandatet individuale do të mbërrijnë domosdoshmërisht më vonë. Të hënën në orën 14 do të fillojë edhe numërimi i rajoneve në Siçili.

Pasditen e vonë të së hënës do të jepen të dhënat për mandatet proporcionale, si në Dhomë ashtu edhe në Senat: për t’i njohur do të duhet të pritet përfundimi i numërimit. Të dhënat për votat e hedhura jashtë vendit (12 mandate) do të jepen nga Ministria e Brendshme rreth mesnatës së nesërme, me një shtyrje të mundshme për të martën në mëngjes.