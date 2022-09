Largime masive e protesta pas urdhrit të Putin/ Kreu i Kishës Ortodoske mesazh rusëve për mobilizimin ushtarak: Mos kini frikë nga vdekja!

Kreu i Kishës Ortodokse Ruse, Patriarku Kirill, u bëri thirrje qytetarëve rusë të mërkurën që të mos kenë frikë nga vdekja, pas vendimit të Presidentit Vladimir Putin për të mobilizuar trupat rezervë për të luftuar në Ukrainë.

“Shkoni me guxim për të përmbushur detyrën tuaj ushtarake. Dhe mbani mend se nëse jepni jetën tuaj për vendin tuaj, do të jeni me Zotin në mbretërinë e tij, lavdinë dhe jetën e përjetshme”, tha ai në një predikim në Manastirin Zachatyevsky në Moskë.