Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës u tall sot me rekrutimin e pjesshëm të Moskës për të forcuar forcat e saj në Ukrainë, duke postuar në Twitter një video të modifikuar me pamje që tregonte, ndër të tjera, policinë ruse duke rrahur dhe arrestuar protestues kundër rekrutimit dhe ushtarë rusë të dehur.

Videoja tallëse u postua me shqetësimet e ngritura nga dy ligjvënës të lartë rusë mbi zbatimin e dekretit të rekrutimit, duke udhëzuar zyrtarët rajonalë të trajtojnë “teprimet” që kanë nxitur zemërimin e publikut, kanë ndezur protesta dhe kanë shtyrë burrat në moshë luftarake të largohen nga vendi duke kaluar kufirin. kufiri.

Në një pranim të pazakontë të “mosfunksionimeve”, kryetarja e dhomës së sipërme, Valentina Matvienko, kritikoi autoritetet rajonale që mbikëqyrin rekrutimin. “Disa besojnë, duket, se është më e rëndësishme të raportosh shpejt sesa të kryesh siç duhet një mision të rëndësishëm qeveritar. Teprime të tilla janë absolutisht të papranueshme”, komentoi ai. “Të sigurohet që rekrutimi i pjesshëm të kryhet duke respektuar plotësisht kriteret. Dhe pa bërë asnjë gabim!” porositur.

We understand that not all russian troops are like this;russia still has remnants of a professional army that #UAarmy hasn’t yet destroyed.

We also know that soon these “soldiers” will be at the front,and with such a love for alcohol,it will be easier for them to die on our land. pic.twitter.com/Y7EgS0c5ze

