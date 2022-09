Mbretëresha Elizabeth do të vdesë në moshën 96-vjeçare/ Si librat e Nostradamusit parashikuan vdekjen e saj

Një rritje e madhe është shënuar ditët e fundit në libra me parashikimet e Nostradamus dhe veçanërisht pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth. Dhe kjo sepse shumë njerëz lënë të kuptohet se Michel de Nostradamus e parashikoi vdekjen e saj 450 vjet më parë.









Nostradamus parashikoi Zjarrin e Madh të Londrës, ardhjen e Hitlerit në pushtet dhe luftërat që përfshinë Evropën. Kështu që nga vdekja e Mbretëreshës më 8 shtator, shitjet e “Nostradamus: Profecitë e plota për të ardhmen” të Mario Reading janë rritur në qiell.

Një javë para vdekjes së Mbretëreshës, libri kishte shitur vetëm pesë kopje, por deri në javën që përfundon më 17 shtator ai kishte shitur pothuajse 8,000 kopje, duke e çuar atë në krye të listave, sipas Sunday Times. Në librin e botuar në vitin 2006, Reading interpreton një katrain si “Mbretëresha Elizabeth II do të vdesë, rreth 22 vjeç, rreth 96 vjeç”.

Rritja e popullaritetit besohet të jetë rritur që kur citimet u bënë virale në mediat sociale. Para vdekjes së mbretëreshës Elizabeth, kishte aludime se Nostradamus kishte parashikuar madje luftë në Ukrainë, me sugjerime të paqarta se Franca mund të përballej edhe me një kërcënim nga lindja.

“Koka blu do ta dëmtojë kokën e bardhë deri në atë masë sa Franca do t’i bëjë shumë mirë të dyja”, ka shkruar ai në mënyrë karakteristike. Eksperti i Nostradamusit, Bobby Shailer, megjithatë, vuri në dukje se mund t’i referohet një Lufte të Tretë Botërore që mund të ndodhë brenda “viteve të ardhshme”.

A e parashikoi ai fundin e mbretit Charles? – “Profecia” për monarkun e ardhshëm që “askush nuk e pret”

Në të njëjtën kohë, një studiues i vizionarit të famshëm pohon se francezi legjendar parashikoi fundin e mbretit Charles III dhe pasardhësit të tij, të cilin “askush nuk e priste” e pret”.

Sipas një raporti Mirror, autori Mario Reading, një ekspert kryesor i Nostradamusit, përmes faqeve të librit të tij të ri argumentoi se bazuar në një “profeci” të vjetër, Charles do të mbretërojë për një kohë të shkurtër dhe do të detyrohet të abdikojë për dy arsye.

Së pari, Commonwealth do të jetë një hap më afër shpërbërjes pasi anëtarët e saj të vetëm do të jenë zotërimet e Ishujve Britanikë dhe më pas do të jetë nën presion nga mosha. Kështu, ai do të abdikojë dhe do të emërojë një pasardhës të papritur. “Inati që ka ndaj tij, siç ka ndaj një përqindje të caktuar të popullsisë britanike, pas divorcit me Dianën, do të jetë fatale”, tha ai.

Sipas tij, “një njeri do ta zëvendësojë atë që nuk e priste kurrë të bëhej mbret” dhe ai nuk është askush tjetër veçse djali i tij Harry. “Kjo do të thotë se Princi William, i cili do të priste të pasonte babain e tij, nuk është më në foto, apo jo?” shton ai më pas.

Pra, Princi Harry, për shkak të mospagimit, do të bëhet mbret në vend të tij, raporton Mario Reading, i cili pohon se ky nuk është parashikimi i tij, por një “profeci” e Nostradamusit.