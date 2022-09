Moti i ‘tërbuar’ në vendin fqinj! Shkollat mbyllen nesër për shkak të motit, mbërrijnë urdhëresat e para të kryebashkiakëve

Moti i keq vazhdon të jetë prezent në Napoli dhe Kampania dhe urdhrat e parë të kryebashkiakëve mbërrijnë. “Në konsideratë të zgjatjes së alarmit të motit dhe në bazë të monitorimit të potencialit ekzistues të rrezikut – thotë Bashkia e Napolit – kryebashkiaku Gaetano Manfredi për nesër, e hënë 26 shtator, është gati të nxjerrë urdhëresën për mbylljen e shkollave që nuk ishin të destinuara për qendrat e votimit. Kjo është për të mbrojtur sigurinë e nxënësve dhe stafit arsimor dhe shkollor. Shkollat ​​e destinuara për qendrat e votimit, në bazë të një programi sanitar që do të realizohet bashkërisht ndërmjet Bashkisë dhe Asl Napoli 1 Centro, do të rihapen nga e mërkura më 28 shtator. Për të komunikuar rihapjen do të jetë menaxheri i shkollës së vetme”.









Kryebashkiakët e Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano dhe Torre del Greco urdhëruan mbylljen e të gjitha shkollave të të gjitha niveleve, shtetërore dhe joshtetërore, dhe e njëjta masë u miratua edhe nga kryetarët e bashkive Afragola, Caivano, Cardito dhe Giugliano. I njëjti vendim u mor në ishullin Ischia nga kryebashkiakët e Barano, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana dhe nga komisioneri prefektural që qeveris bashkinë e Casamicciola.

Me reshjet e shiut që vijojnë radhët e gjata në Ischia dhe Procida për shkak të efekteve të motit të keq në lidhjet. Kushtet e motit kanë lejuar një lirim të pjesshëm të nisjeve, veçanërisht të trageteve, por ende jo të mjaftueshme për të plotësuar kërkesat. Të gjitha udhëtimet që nisen nga ishujt janë të shitura, por ka shumë pasagjerë pa bileta, përfshirë shumë turistë, të cilët ende nuk e dinë nëse dhe kur do të mund të largohen nga ishujt. Shqetësime të ngjashme janë regjistruar edhe në portet në kontinent: radhë të gjata pasagjerësh në stacionin detar Porta di Massa në Napoli dhe në biletat e Pozzuoli që presin të mund të nisen për në ishuj.