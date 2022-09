A mundet Meloni të humbasë në vota, por të bëhet kryeministre?

E panjohura e madhe e zgjedhjeve italiane ishte – dhe në një masë të madhe është ende – ligji zgjedhor që “premton” një natë të gjatë pezullimi mbi mënyrën se si do të shpërndahen përfundimisht mandatet dhe, si rrjedhim, si do të formohet qeveria, megjithëse ligji ka ndryshuar dhe numri i vendeve në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senatit është ulur, dhe në këtë garë nuk mund të përjashtohen surprizat. Pra, a ka gjasa që Georgia Meloni të bëhet kryeministre edhe nëse nuk fiton votën? Mundësia është e vogël por jo inekzistente.









Që nga viti 2018 janë bërë dy ndryshime të rëndësishme, ulja e numrit të vendeve në Dhomë dhe Senat dhe ndryshimi i ligjit zgjedhor.

Vendet në Parlament u reduktuan nga 630 në 400 dhe në Senat nga 315 në 200.

Sipas ligjit, afërsisht 37% e deputetëve në Senat dhe Parlament zgjidhen me sistem mazhoritar në sisteme njëdhomësh dhe pjesa tjetër me proporcionalitet të thjeshtë, për sa kohë partia ka kaluar 3%. Disa vende varen nga italianët jashtë vendit.

Politico thekson se për formimin e qeverisë duhen dy të tretat, përkatësisht 267 dhe 134 vende.

Nga ana tjetër, ndryshimi i ligjit i bëri partitë të kërkojnë aleanca dhe prejardhje të përbashkët. Por ndërsa e djathta zbret në një koalicion që është në prag të pushtetit, qendra e majtë nuk ka arritur të gjejë gjuhën e përbashkët.

Ne kemi, nga njëra anë, Vëllezërit e Italisë së Melonit, Ligën e Matteo Salvinit dhe Forza Italia të Silvio Berlusconit, një koalicion që sondazhet – deri më 9 shtator, kur ndaluan së publikuari – e vendosin në 44% me 47%, me Adelphia qartë përpara dy të tjerëve.

Përkundrazi, Partia Demokratike dhe Lëvizja Pesë Yjet ranë në mënyrë autonome, me Partinë Demokratike që megjithatë kishte në anën e saj parti më të vogla centriste, pro-evropiane.

Sondazhet e fundit vendosin Adelfias në 25% dhe Partinë Demokratike të Enrico Letës në 20-22%. Me ndihmën e Legas dhe partisë së Berlusconit, e djathta arrin në 48%, rreth 15 pikë më shumë se qendra e majtë.

Sipas vlerësimeve, koalicioni i krahut të djathtë fshin vendet me një dhomë, duke siguruar deri në 90% të vendeve me një dhomë, pra rreth 130 vende në Dhomë dhe 65 në Senat. Me këtë epërsi të fortë, ai ka hapësirë ​​për të formuar një qeveri edhe nëse nuk fiton plotësisht.