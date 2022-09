Nations League zbret në fushë me ndeshje mjaft interesante.









Në League A, Austria pret në shtëpi Croatia. Franca do kërkojë suksesin e dytë në kompeticion, këtë herë, “Gjelat” do masin forcat me Danimarkën, në Parken Stadium (Copenhagen).

Supersfidë mes Netherlands dhe Belgium. Përballjet direkte mes të dy ekipeve kanë prodhuar përherë rivalitet dhe e njëjta gjë pritet edhe sot. Në program është edhe Wales-Poland.