Së shpejti prindër! Einxhel Shkira dhe Dj Dagz drejt martesës?

Panorama Plus/ Einxhel Shkira dhe Dj Dagz kanë qenë në qendër të vëmendjes javë e fundit. Çifti që u njohën në “Big Brother VIP” do bëhen së shpejti prindër dhe ndjekësit e tyre duan të dinë nëse do ketë dasmë së shpejti apo jo.









Së fundmi, ara morën pjesë në dasmën e menaxherit të Dagz, Tatarukës, dhe si duket lulet që hodhi nusja, i mori Einxhel. Dhe të gjithë e dimë se kur dikush pret lules, sipas traditës, do martohet së shpejti.

“A je gati për met propozu a jo” thuhet në fotografitë e Dagz dhe Einxhelit që mban lule në duar dhe të rishpërndara nga moderatorja në Instagram nga një faqe fansash.

Nuk dihen planet e çiftit për këtë gjë, por ndoshta një dasmë mund të jetë në horizont.

Einxhel dhe Dj Dagz së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë të një djali.

Që pasi e bëri publike shtatzëninë e saj, moderatorja ka qenë mjaft aktive në rrjetet sociale, duke postuar foto dhe dedikimi për fëmijën që po pret. Ndërsa ajo ka zhvilluar edhe një ‘baby shower’ ku publikoi edhe foto dhe video në rrjetet sociale. Por, me sa duket ndjekësit po i kërkojnë të mos e tregojë më barkun. Këtë e ka bërë të ditur vetë moderatorja me një postim ku tregon se ka marrë shumë mesazhe që i thonë të ruhet nga “syri i keq” dhe me të drejtë bën thirrje që të mos i përcjellin energji të tilla sepse sado që ajo të ruhet nga këto bestytni, nuk mund të ngujohet në shtëpi në mënyrë që të mos e tregojë barkun.

“Si fillim ju falenderoj shumë për çdo urim, fjalë të mirë e këshillë pa e vënë në diskutim qëllimin e mirë në secilën prej tyre. Por kam lexuar komente e mesazhe ku sugjeroni, gati-gati në lutje që të mos ekspozoj në foto barkun se tani ‘si nënë e kupton vetë ti’ (?!). Unë kuptoj dhe nënkuptoj shumë gjëra dhe pikërisht për hir të këtyre bestytnive shpeshherë jam bërë paranojake…

Ama të dashura gra e nëna, po nëse dikujt i duhet të punojë në ekran gjatë shtatzënisë dhe barkun ja shohin me mijëra e miliona sy?! Po nëse gjatë asaj periudhë bëjnë foto veshjesh shtatzëna për punë dhe ato sërish shihen nga pafund sy…dhe akoma më e zakonshme, mjafton një ditë në plazh që barku të shihet nga dhjetra sy…Ju lutem boll përcollët energji të tilla dhe bestytni që në vend të na ndihmojnë thjesht të shtojnë ankthin! Mbase është idiotllik, por edhe unë besoj te syri, ama çdo gjë ka një limit, se s’do ngujohemi në shtëpi tani që të jemi të mbrojtur nga syri keq”- shkroi ajo.