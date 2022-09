U nda LIVE në televizion/ Postimi i parë i Dukeshës Nomiko: Mirësia është forcë jo dobësi

Një divorc ekspres për të dhënat televizive që habiti të tjerët. Pas disa thashethemeve dhe raportimeve në shtyp, raportimet u konfirmuan në mënyrën më zyrtare, nga vetë kanali.









Media greke, ANT1 mesditën e së dielës ka njoftuar largimin e Doukissa Nomikos nga emisioni “Mëngjesi”, ajo mbetet në ANT1 dhe kanë konfirmuar edhe atmosferën e keqe në emision.

Dukesha e Nomikos, e cila ishte dukshëm emocionuese të enjten në paraqitjen e saj të fundit, postoi një postim të gjatë mbrëmjen e së dielës, ku përfshiheshin ‘thumba’, gjithmonë me dorezën e saj plot stil.

Çfarë thotë ajo në postimin e saj:

“Faleminderit ANT1 për respektimin e dëshirës sime për t’u larguar nga ‘Mëngjesi’. I nderoj partneritetet e mia ndër vite me profesionalizëm, përkushtim dhe qëndrueshmëri. Nuk ishte një vendim i lehtë, por ishte i pashmangshëm. Për mua, respekti është një vlerë e panegociueshme dhe një udhërrëfyes jete. Mirësia është një forcë, jo një dobësi. Falenderoj stacionin dhe kontribuesit e emisionit, para dhe pas kamerave, për atë që (pak) arritëm të ndajmë dhe i uroj George dhe ekipit fat dhe suksese. Faleminderit për dashurinë dhe përqafimin tuaj mendor gjatë gjithë këtyre ditëve, më duhej”.

Kronika e ndarjes televizive

Nga e premtja, kur u bë i ditur lajmi, e deri më sot nuk ka pasur asnjë përgjigje nga ANT1 dhe partnerët e Dukeshës për telefonatat e gazetarëve. Megjithatë, burime nga stacioni dhe ambienti i emisionit të mëngjesit folën për një situatë të pakthyeshme.

Duke rrezikuar të konsiderohet se ANT1 po përfiton nga situata për arsye komunikimi dhe për të krijuar një intrigë me përfitime “numerike” për dyqanin e tij, ai vendos të dërgojë një njoftim ku thuhet si më poshtë: ANT1 njofton se Dukesha Nomikou largohet nga “The Mëngjesi”. Gjatë bashkëpunimit pati mosmarrëveshje për çështje që nuk do të lejonin që spektakli të ecë pa probleme. Dukesha mbetet një anëtare e dashur e familjes ANT1”. Me pak fjalë, Dukesha është jashtë “Mëngjes”, brenda ANT1 dhe konfirmohen raportimet për një konflikt.

Ajo që fillon mirë përfundon me dhimbje

E ka thënë kënga, e konfirmon TV. Dukesha nuk e duroi dot dhe ata që vunë baste për një përplasje me Liagas u konfirmuan. Gjithçka nisi korrikun e kaluar, kur u bë e ditur se Fay Skordas kishte vendosur të largohej nga ANT1 për shkak të mosmarrëveshjeve me stacionin lidhur me konfigurimin e “Mëngjes” në lidhje me përmbajtjen dhe rolin e saj. Prezantuesja nuk pranoi t’i dorëzohej këmbënguljes së Giorgos Liagas për përmbajtje informative dhe bashkëprezantim. Kjo është arsyeja pse ajo nuk ka rinovuar kontratën dhe është zhvendosur në SKAI, duke marrë përsipër një emision pikërisht ashtu siç e ka dashur.

Ata që e njohin mirë reportazhin televiziv qeshën me skenarët që kërkonin shumë kandidatë për postin e saj. Tashmë ishte bërë e ditur dëshira e stacionit për një marrëveshje me Dukeshën e Nomikos dhe në fakt nga drejtuesit dhe jo nga drejtuesit. Marrëveshja, pavarësisht kundërshtimeve të Giorgos Liagas, vazhdoi dhe bashkëpunimi i ANT1 me prezantuesin e tij të preferuar u njoftua më 25 gusht.

Por një detaj në njoftimin e asaj kohe ngriti pikëpyetje pasi nuk flitej për “Mëngjesin” por për bashkëpunim të përgjithshëm “përmes zonës argëtuese të kanalit”. Ishte bërë e ditur se për çdo propozim në kontratë kishte pasur një negocim të ashpër dhe ajo dhe menaxheri i saj nuk linin vend për gabime apo mosplotësim të kushteve që i kishte vendosur stacionit.

Bashkëpunimi i saj me “Proinono” do të bëhet i ditur më vonë me një njoftim po ashtu të sikletshëm ku flitet për “miqësinë” me Giorgos Liagas… Në veçanti u tha se, “Proinono” mirëpret Dukeshën e Nomikou, një person me një shkëlqim të veçantë dhe personalitet komunikues. Me një qëndrim pozitiv, optimizëm dhe ndjeshmëri, ajo do të ndajë me ne gjithçka që prek gruan moderne, por edhe gjithçka që i jep ngjyrë dhe dritë jetës sonë. Giorgos Liagas së bashku me Dukeshën Nomikou do të mirëpresin të ftuarit specialë të emisionit për një bisedë interesante dhe të këndshme”.

Sikleti i leximit të njoftimeve u pasua nga reflektimi i krijuar nga imazhi i bashkëjetesës. Të gjithëve veç, kimia është inekzistente, Liagas thuajse i vjen inat dhe Dukesha e Nomikos duket e padurueshme e stresuar dhe letargjike edhe pse është e ndezur.

Mesditën e së enjtes, referimi i Litsa Paterës për presionin profesional në lidhje me shenjën e saj të horoskopit i solli lotët. Të premten, Dukesha nuk u shfaq në “Mëngjes”. Fillimi i fundit sapo kishte ardhur. Një stuhi botimesh dhe një orgji thashethemesh. U largua apo qëndroi? A u grind me Liagën? A udhëton ai jashtë vendit?

Dukesha kishte njoftuar tashmë dorëheqjen e saj nga spektakli. E panegociueshme. Marrëdhënia e saj me Giorgos Liagas nuk ishte e mirë dhe komentet në lidhje me shikueshmërinë televizive të pranisë së saj ishin pika e fundit. Një gotë që ishte mbushur me siklet për praninë e saj në aktualitetin “e vështirë”, për estetikën e humorit që nuk i shkonte dhe për një atmosferë të keqe në emision që u përkeqësua për shkak të shikueshmërisë së ulët dhe konkurrencës së ashpër.

Njoftimi i ANT1 është i qartë. Dukesha do të qëndrojë në pritje dhe së shpejti do të shpallet projekti që do të ndërmarrë. Giorgos Liagas i kënaqur në mënyrë të arsyeshme vazhdon kursin e tij në zonën e mëngjesit në të cilën dy zonja nuk kanë mundur deri tani.