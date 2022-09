17 mijë rusë, që ‘nuk duan të vdesin për Putinin’, braktisën atdheun e tyre gjatë fundjavës!

Rreth 17 mijë rusë kaluan kufirin me Finlandën gjatë fundjavës që sapo lamë pas. Sipas medieve të huaja numri I rusëve që kanë hyrë në Finlandë është rritur me 80% në krahasim me një javë më parë, kjo si pasojë e deklaratës së presidentit rus për mobilizim të pjesshëm ushtarak.









Njoftimi i Putinit të mërkurën për mobilizimin ushtarak të parë që nga Lufta e Dytë Botërore për të forcuar forcat ushtarake që kanë pushtuar Ukrainën ndezi një valë eksodi përtej kufirit me Finlandën, duke çuar në arrestimin e protestuesve dhe rritjen e shqetësimit midis qytetarëve.

Të rinjtë rusë që folën për Reuters pasi kaluan në Finlandë përmes pikës kufitare Vaalimaa javën e kaluar thanë se u larguan nga frika sepse do të detyroheshin të luftonin.

Të premten, qeveria e Finlandës, e shqetësuar se mund të bëhet një vend kryesor tranzit, njoftoi se brenda ditëve të ardhshme do të ndalojë lejimin e të gjithë rusëve të hyjnë me viza turistike, megjithëse disa përjashtime mund të zbatohen ende për arsye humanitare.