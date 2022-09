4 muaj pasi ndau gruan për ukrainasen, babai 30 vjeçar ndahet nga refugjatja duke e akuzuar atë për ‘sjellje të paarsyeshme dhe goditje me thikë në një mur’

Një roje sigurie që filloi një marrëdhënie me një refugjate ukrainase pasi ai dhe partnerja e tij i dhanë asaj një vend për të jetuar, e ka braktisur atë pas një përplasjeje të furishme.









Tony Garnett, 30 vjeç, pretendon se ka përzënë Sofiia Karkadym, 22 vjeçe, pasi e akuzoi atë se nuk ishte në gjendje të trajtonte alkoolin dhe duke përdorur një thikë për të dëmtuar një mur në shtëpinë e tyre me qira.

Me sendet e saj tashmë në kosh të zi, gati për grumbullim, ai gjithashtu e akuzoi atë se po ndërhynte në marrëdhëniet e tij me dy vajzat e tij, duke thënë se do t’i vinte gjithmonë ato ‘të parët’.

Toni ra në dashuri me Sofian vetëm disa ditë pasi ajo filloi të jetonte me të dhe partneren e tij prej dhjetë vitesh Lorna Garnett, 28 vjeçe, e cila është nëna e dy fëmijëve të tij.

Ai dhe ish-e dashura e tij tani bënë bujë në maj pasi u largua nga Lorna dhe u largua nga shtëpia e familjes me të dashurin e tij të ri, në mënyrë që të fillonin një jetë të re së bashku.

Në një intervistë ekskluzive me MailOnline, ai zbuloi sot: ‘Unë jam 100 për qind me të. Kemi mbaruar si çift’.

Toni pohoi se gjërat arritën kulmin kur ata vozitën të shtunën në mbrëmje ndërsa festonin ditëlindjen e tij të 30-të në shtëpinë e tyre në Bradford, West Yorkshire. Ai tha se përfundoi duke thirrur policinë pasi Sofia me sa duket dëmtoi një mur, duke bërë që oficerët të merrnin pjesë në adresë.

Toni i tha MailOnline se si ishte ‘ngopur’ me atë që ai e përshkroi si sjelljen e saj irracionale gjatë katër muajve e gjysmë që ishin bashkë.

Ai tha: ‘Nuk mund ta duroj më abuzimin apo zemërimin e saj.

I lashë Lorna-n dhe dy fëmijët e mi për të dhe bëra çdo përpjekje shtesë për ta ndihmuar atë të na mbante së bashku.

“Kam punuar shumë për ta bërë këtë marrëdhënie të funksionojë. E dija që do të dukeshim si tw*ts po të ndaheshim sepse kemi një profil mediatik dhe gjithë vëmendjen që na është kushtuar në televizion dhe në internet.

“Gjithashtu më vinte sinqerisht keq për të. Ajo la shtëpinë dhe vendin e saj që ishte në luftë dhe nuk njihte askënd këtu.

“Po, e ndjeva dhe mendova se isha i dashuruar me të. Por ka një anë të saj që nuk mund ta duroj më. Ajo zemërohet dhe bëhet agresive.

Ai pohoi se: ‘Të shtunën mbrëma ajo mori një thikë dhe goditi murin disa herë.

“Më frikësoi vërtet dhe nuk kisha zgjidhje tjetër veçse të thërrisja policinë. Kjo nuk më bën aspak të lumtur. Por isha i shqetësuar për sigurinë time’.

Sherri ndodhi kur dy refugjatë të tjerë ukrainas – Sofiia Rastorhuieva dhe i dashuri i saj Illia Tronevych – po qëndronin me çiftin.

Ata ishin transferuar me Tonin dhe Sofijen pasi ai pa një thirrje të dëshpëruar prej tyre në Facebook, duke kërkuar strehim.

Toni me një tatuazh në qafë shtoi: “Kam bërë një gabim duke u lidhur me Sofian.

“Siç e kam thënë edhe më parë, marrëdhënia ime me Lornën tashmë kishte përfunduar dhe unë isha vërtet e pakënaqur.

“Por kjo nuk ishte gjëja e duhur për mua. Jam përpjekur ta ndihmoj. Unë me të vërtetë kam.

“Unë nuk e kam braktisur atë dhe madje i kam dërguar mesazh nënës së saj për ta ndihmuar atë me ndihmën e Google Translate.

Ajo mund të jetë duke vuajtur nga PTSD. Por ajo është nga Kievi ku nuk ka pasur shumë luftë.

“Shpresoj që ajo të gjejë një vend të sigurt për të jetuar dhe të jetë në një vend më të lumtur. Por ajo nuk është për mua.

Toni, i cili mori një breshëri abuzimesh në internet për marrëdhënien e tij me Sofian, tha se së shpejti do të kërkonte një shtëpi të re dhe gjithashtu do të ndahej me refugjatët e tjerë ukrainas.

Ai tha se Sofija i kishte dërguar një varg mesazhesh që nga përplasja, duke i thënë se e donte dhe i lutej për një pajtim.

Por ai tha se i kishte thënë asaj se nuk donte ta kthente atë, duke thënë se tashmë i kishte dhënë asaj ‘shans pas rasti pas rasti’.

Toni tha se e kishte akuzuar atë për ‘shkatërrimin’ e ditëlindjes së tij të 30-të.

Ai pretendoi se i tha asaj se do të kontaktonte këshillin lokal dhe Zyrën e Brendshme për të provuar ta ristrehonte atë.

Toni dhe Lorna fillimisht shkuan në Sofje pasi aplikuan për të qenë pjesë e skemës së qeverisë për refugjatët sepse donin të ndihmonin njerëzit që iknin nga Ukraina e shkatërruar nga lufta.

Por Toni u bë i paduruar për sa kohë po zgjaste procesi dhe iu bashkua grupeve në Facebook ku ukrainasit po kërkonin sponsorë.

Ai vendosi kontakte me Sofian përmes një prej grupeve dhe ajo mbërriti në MB më 4 maj dhe ajo shkoi të jetonte në Bradford me të dhe Lorna dhe vajzat e tyre, tre dhe gjashtë vjeç.

Toni tregoi se si ata ‘thjesht klikuan’ dhe ia dolën shumë mirë menjëherë, pjesërisht sepse ai mund të fliste sllovakisht që është e ngjashme me ukrainisht.

Të dy ata filluan të bisedojnë në një gjuhë që Lorna nuk e kuptonte, duke qëndruar zgjuar për të parë TV pasi kishte shkuar në shtrat dhe rregullisht shkonin në palestër me njëra-tjetrën.

Ata të dy thanë se ndonëse në këtë kohë po kalonin shkëlqyeshëm, “nuk ishte më shumë se kaq” dhe “i pafajshëm”.

Por ata përfunduan ‘duke gjetur justifikime për t’u prekur dhe për t’u përplasur me njëri-tjetrin’ dhe gjërat u tensionuan në shtëpi.

Toni tha se do të kthehej në shtëpi për ushqimet e gatuara nga Sofia e cila do t’i tregonte se sa ‘me fat ishte Lorna që e kishte atë’.

Lorna ishte e zemëruar për situatën që përfundimisht i kërkoi Sofias të largohej nga shtëpia e familjes vetëm dhjetë ditë pasi ajo mbërriti.

Por ajo u trondit kur Toni i tha: “Nëse ajo do të shkojë, unë do të shkoj”.

Çifti i ri përfundoi duke u zhvendosur me prindërit e Tonit përpara se të gjenin vendin e tyre dhe të fillonin procesin e aplikimit për një vizë të përhershme për Sofjen.

Toni tha në atë kohë: “Më vjen shumë keq për atë që po kalon Lorna, ky nuk ishte faji i saj dhe nuk ishte për ndonjë gjë që ajo bëri gabim”.

Sofiia shtoi: “Sapo e pashë, e fantazova. Ka qenë shumë shpejt, por kjo është historia jonë e dashurisë. E di që njerëzit do të mendojnë keq për mua, por kjo ndodh. E shihja sa i pakënaqur ishte Toni’.

Çifti më vonë foli për shpresat e tyre për t’u martuar dhe për të pasur fëmijë të tyre, pasi Toni t’i kthehej vazektomia.

Ai tha për MailOnline: “Dua t’i propozoj kësaj zonje të bukur”.

Sofia tha: ‘Ne po planifikojmë jetën tonë së bashku. Unë dua të jem nënë. Unë dua të kem fëmijë.

“Unë jam një grua e re, kështu që mund të pres disa vite dhe shpresoj që Toni të mund të bëjë vazektominë e tij të kundërt, në mënyrë që të bëhemi një familje së bashku.”

Ndërsa marrëdhënia e tyre e pafat u bë titujt kryesorë, Toni zbuloi se kishte pësuar një tortur abuzimi në mediat sociale për vendimin e tij për t’u larguar nga shtëpia e tij familjare

Ai madje foli për shpresat e tij për të nisur një karrierë pop pasi regjistroi një rep për përvojat e tyre.

Toni gjithashtu insistoi se marrëdhënia e tij me Lornën ishte tashmë në shkëmb para se të takonte Sofian.

Një nga miqtë e Lornës tregoi në maj se si nëna tashmë beqare ishte ‘shkatërruar’.