Analistët e ekonomik: Recesioni i ardhshëm në Evropë është më i keq se në SHBA

Situata makroekonomike në të dy anët e Atlantikut ka përfunduar me një "tërheqje lufte" të dhimbshme shtrëngimi monetar pasi, sipas analistëve të Pimco, Gene Frieda dhe Tiffany Wilding, Evropa pritet të zhytet në një recesion ekonomik shumë më të keq sesa SHBA.









Në të njëjtën kohë, ekonomia britanike është gjithashtu në një situatë shumë të vështirë duke pasur parasysh marrëdhëniet e saj tregtare me Evropën kontinentale dhe varësinë e saj nga importet e energjisë. Normat e interesit, siç theksojnë analistët, si për BQE ashtu edhe për BoE pritet të përfundojnë shumë më të larta se sa pritej.

Edhe tregjet kanë arritur në këtë përfundim, siç theksojnë Frida dhe Wilding: “Yield-et e obligacioneve britanike u rritën në mënyrë dramatike pavarësisht nga një rritje më e vogël se sa pritej në normat e interesit nga Banka e Anglisë. Për referencë, yield-i i obligacionit 10-vjeçar britanik është në 3.8%, një nivel më i lartë 11-vjeçar. Yield-et e obligacioneve gjermane gjithashtu shënuan një rritje paralele, me paketën 10-vjeçare që luhatet në 2.1% në nivelin më të lartë të nëntë viteve”.

Roli i krizës energjetike

Fenomeni më interesant, sipas analistëve, është se BQE dhe BoE, dy banka qendrore që kanë ndjekur historikisht një politikë monetare të lirshme, tani janë të detyruara të marrin masa shumë më drastike se Fed. Megjithatë, në ndryshim nga SHBA, politika monetare e Eurozonës dhe e Mbretërisë së Bashkuar mbetet ekspansioniste.

“Përpjekjet për të kompensuar krizën energjetike dhe për të mbrojtur familjet dhe bizneset janë bërë një shqetësim kryesor i qeverive evropiane, me një shembull të fundit që është paketa e madhe e uljes së taksave të shpallura nga ministri i ri britanik i financave Quasi Kwarteng dhe kuadri i ri për të mbështetur ekonomitë të Eurozonës. Kjo do të thotë se shtrëngimi i mëtejshëm i politikës monetare në të dyja rastet duhet të marrë parasysh këto masa”.

Roli i furnizimit

Për më tepër, siç theksojnë analistët e Pimco, “inflacioni në Evropë është kryesisht për shkak të goditjeve të furnizimit me energji dhe ushqime sesa mungesës së kërkesës. Kjo do të thotë se krijimi i një recesioni të përmasave të ngjashme në Evropë dhe SHBA do të ketë një efekt më të vogël në shifrat inflacioniste të të parëve. Përpjekjet për të ulur inflacionin në Eurozonë dhe Britani ka të ngjarë të çojnë në shtrëngim të mëtejshëm të politikave monetare çdo herë pavarësisht rrezikut të një përkeqësimi të situatës’.

Roli i tregut të punës

Për më tepër, “duke pasur parasysh shkallën e lartë të punësimit në Eurozonë, kriza e kostos së jetesës nuk do të kompensohet nga përmirësimi i tregut të punës”. Natyrisht, siç theksojnë analistët, rritja e inflacionit është një shkas për gjetjen e punës, por vetë të dhënat e tregut janë shumë më inkurajuese në SHBA, ku punësimi, veçanërisht tek të rinjtë, mbetet nën nivelet para pandemisë dhe ka vend për përmirësim.

Roli i barazisë

Së fundi, “me gjithë një ngadalësim të kërkesës së brendshme, çmimet e larta të energjisë po kërcënojnë suficitin e Eurozonës dhe po rrisin deficitin e Mbretërisë së Bashkuar. Në të njëjtën kohë, kursi i këmbimit të dollarit ka shënuar një rritje prej 9% në vitin 2022, në ndryshim nga rënia e kursit të euros me 12% dhe sterlinës me 16%. Kjo, sipas Frieda dhe Wilding, është një “dhimbje koke” për bankierët qendrorë në ekonomitë e përparuara dhe mund të çojë në një spirale të shtrëngimit të politikës monetare “konkurruese”, ku inflacioni do të frenohet vetëm kur shqetësimi ekonomik ka tejkaluar kufijtë.

“Me pak fjalë, përpjekja e BQE-së dhe BoE-së për një “ulje të butë” të ekonomisë po rezulton të jetë një vepër e vërtetë të cilën ata do të mund ta realizojnë vetëm përmes shkatërrimit të kërkesës, diçka jashtëzakonisht e vështirë në një kohë kur ato janë. ofrimi i kompensimeve bujare dhe kurset e këmbimit të monedhave po shemben”. Për këtë arsye, sipas analistëve, shtrëngimi i politikës monetare dhe lufta kundër inflacionit në vendet evropiane do të rezultojë shumë më e vështirë se në SHBA.

“Në një botë të bollshme para pandemisë, oferta pothuajse kurrë nuk e kufizoi rritjen dhe nuk krijoi probleme të rritjes së inflacionit. Tani, megjithatë, pas pandemisë historike dhe luftës në Ukrainë , roli i furnizimit është jo vetëm i rëndësishëm, por përbën edhe diferencimin e madh mes të dhënave makroekonomike të vendeve përkatëse”, përfundojnë ata.