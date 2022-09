“Kush është femra që e nxori në pritë?!”/ Gazetarja zbulon detaje nga hetimi për zhdukjen e Ervis Martinajt!

Gazetarja Klodiana Lala ka zbuluar detaje të reja nga dosja hetimore në lidhje me çështjen e zhdukjes së të shumëkërkuarit Ervis Martinaj. Lala u shpreh se grupi hetimor ka kërkuar të dhëna në Itali dhe në Maqedoninë e Veriut për të kërkuar indicie që mund të çojnë në zbulimin e fatit të tij.

“Ka të bëjë me disa informacione të reja. Autoritetet kanë kërkuar të dhëna përmes shenjave të gishtërinjve në Romë dhe në Maqedoninë e Veriut. Nuk dihet pse janë drejtuar në këto shtete por janë të dhëna të reja në drejtim të kësaj çështje. Por do të kërkojë një vëmendje të gjatë për të sqaruar këtë ngjarje. Detaji më interesant në atë histori kishte të bënte me një video para se të deklarohej i zhdukur. Unë e kam publikuar atë video për të treguar si një personazh i botës së krimit e sfidonte hapur shtetin në një Durrës të tejmbushur nga turistët dhe një personazh i botës së krimit kishte rekrutuar një punonjës policie”, deklaroi Klodiana Lala në Euronews Albania.