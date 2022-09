Nord Stream 2 rrezikon të shpërthejë! Një zonë e ndaluar është krijuar në ujërat daneze mes frikës për një “aksident të madh”

Një rrjedhje gazi natyror është zbuluar nga një pjesë e tubacionit Rusi-Gjermani Nord Stream 2 në ujërat daneze, thanë autoritetet daneze të hënën.









“Një rrjedhje ka ndodhur sot në gazsjellësin Nord Stream 2 në zonën daneze”, tha Agjencia Daneze e Energjisë.

Një zonë e ndaluar prej 5 miljesh detare është krijuar rreth tubacionit në jug të ishullit danez të Bornholm. Agjencitë detare të Baltikut janë duke koordinuar aktualisht, me rrjedhjen nënujore që është fiksuar në një thellësi të mundshme prej 60 metrash deri në 70 metra.

“Rrjedhja është e rrezikshme”, thuhet në një paralajmërim të marinarëve nga Autoriteti Detar Danez. “Lundimi është i ndaluar”.

Nord Stream 2, i cili nuk është në funksion, megjithatë u mbush me 117 milionë metra kub gaz natyror – me vlerë 213 milionë euro me çmimet aktuale – për të sjellë presionin e tubacionit deri në 300 bar në pritje të lejimit të rrjedhjes. Gjermania ngriu miratimin e tubacionit pas pushtimit rus të Ukrainës.

Lidhja e gazit nënujore me dy tela kalon 1200 kilometra përmes ujërave territoriale ruse, finlandeze, suedeze, daneze dhe gjermane.

Në zbarkimin gjerman, presioni i tubacionit tani po regjistron 7 bar, tha rregullatori gjerman i infrastrukturës.

“Sot u informuam nga operatori i rrjetit Gascade se ka pasur një rënie të mprehtë të presionit në tubacionin Nord Stream 2”, tha rregullatori i infrastrukturës në një deklaratë të dërguar me email. “Nuk kemi ende qartësi për shkaqet dhe faktet e sakta”.

Nord Stream 2 AG, pronari dhe operatori i gazsjellësit, nuk iu përgjigj kërkesave për koment.

Ndryshe nga derdhjet e naftës, gazi natyror – i njohur gjithashtu si metan – flluska deri në sipërfaqe. Megjithatë, ka pasoja klimatike. Është shumë i ndezshëm dhe ka një efekt kaq të fuqishëm të ngrohjes globale saqë është krahasuar me “CO2 në steroid”.

“Sapo metani i gaztë ngrihet mbi sipërfaqen e detit në atmosferë, ai kontribuon masivisht në efektin serë”, tha Sascha Müller-Kraenner, drejtor federal i OJQ-së Environmental Action Germany.

“Rënia e ndjeshme e presionit që ka ndodhur tashmë në gazsjellësin Nord Stream 2 jep arsye për të frikësuar se ky është një aksident i madh dhe se sasi të konsiderueshme të metanit të rrezikshëm të gazit serrë tashmë kanë rrjedhur në Detin Baltik”, tha Müller-Kraenner. duke shtuar: “Prandaj miratimi i tubacionit duhet të revokohet menjëherë për arsye sigurie dhe mbrojtjeje klimatike”.

Rregullatori i infrastrukturës gjermane tha se për këtë çështje ishin njoftuar ministritë federale si dhe “ministritë shtetërore përgjegjëse në Mecklenburg-Pomerania Perëndimore”.