Kamera e fshehtë/ Trafikanti shqiptar tregon si i kalon njerëzit për në Britaninë e Madhe për 4 mijë e 500 paund

Deputetët britanikë kërkojnë veprim urgjent për goditjen e rrjeteve të kontrabandës së njerëzve që nxjerrin miliona paund nga kalimet e rrezikshme drejt Britanisë së Madhe.









Thirrjet e tyre erdhën pasi një hetim i fshehtë në Daily Mail të së hënës ekspozoi një gangster shqiptar që drejtonte hapur trafikun ilegal të emigrantëve në Dunkirk.

Me nofkën “Luani i Artë” në rrjetet sociale, mendohet se ai fiton rreth 1 milion paund në javë duke dërguar emigrantë në Britani me gomone.

Ai u tha gazetarëve të paraqitur si klientë se mund t’i merrte për 4500 £ secili dhe premtoi se autoritetet britanike do t’u jepnin ushqim, batanije dhe gjithçka që u nevojiteshin përpara se t’i vendosnin në një hotel. “Pas kësaj, ju mund të shkoni ku të doni”, tha ai.

Duke treguar se sa lehtësisht trafikantët e njerëzve mund t’i tejkalojnë autoritetet, gangsteri u kap nga policia franceze disa orë pas filmimeve- për t’u liruar mëngjesin tjetër dhe për të rifilluar menjëherë operacionet e tij.

Ai është vetëm një nga një seri bandash shumë të organizuara trafikimi që gjetëm në Francën veriore – njëra prej të cilave ka 600 njerëz në një listë pritjeje për vende në varka të vogla.

Hetimi tronditës zbuloi gjithashtu se lufta e bandave – me përleshje të shpeshta me armë – është e përhapur mes trafikantëve rivalë që veprojnë njësoj si bosët e mafias që luftojnë për kontrollin e kampeve të paligjshme dhe nisjen e zonave në plazhe.

Më shumë se 32,000 emigrantë kanë kaluar Kanalin Anglez me varka të vogla deri më tani këtë vit – më shumë se sa kanë kaluar gjatë gjithë vitit 2021.

Shqiptarët përbënin rreth 60 për qind të ardhjeve gjatë verës. Udhëtimet me varka të vogla janë shumë të rrezikshme dhe nganjëherë vdekjeprurëse, me 27 emigrantë – përfshirë fëmijë – që u mbytën kur një gomone u rrëzua në Calais nëntorin e kaluar.

Disa tragjedi u shmangën këtë muaj kur dhjetëra emigrantë u nxorën nga deti jashtë Kentit pasi një varkë u mbyt. Vetëm javën e kaluar një gomone u përmbys në Calais me 57 emigrantë kryesisht shqiptarë në bord, duke përfshirë 17 fëmijë, dy prej të cilëve foshnja.

Shumë prej tyre kishin nevojë për trajtim urgjent, pasi u shpëtuan nga një anije patrullimi franceze.

Daily Mail zbuloi se industria e kontrabandës me njerëz po lulëzon pavarësisht nga rreziqet dhe përpjekjet për të penguar kalimet e paligjshme – duke përfshirë largimin e shpejtë të shqiptarëve, kërkesat për azil të të cilëve refuzohen dhe planin e ngecur për të dërguar emigrantë në Ruandë.

Place de la Gare në Dunkirk – shtëpia e stacioneve të tij të trenave dhe autobusëve – është bërë tani një stacion kryesor për ata që udhëtojnë për në Britaninë e Madhe, zbuloi hetimi ynë i përbashkët me programin Piranja të kanalit shqiptar ABC News. Hotelet buxhetore që rrethojnë sheshin janë mbushur me emigrantë që presin një varkë, ndërsa shoferët e taksive ofrojnë një speciale prej 30 eurosh për t’ju çuar në një kamp ilegal. Rritja e emigrantëve shqiptarë do të thotë se disa shitës dhe kafene në Dunkirk tani hapen të dielën për t’u kujdesur për klientët shtesë.

Në një kafene me pamje nga stacioni i trenit gazetarët tanë u njohën me ‘Luanin e Artë’, i cili është me origjinë nga Vlora në jug të Shqipërisë.

Një tjetër emigrant nga Hasi i Shqipërisë veriore, i cili ishte vetë në pritje të një varke për në Angli, i tha gazetarit tonë për të, duke shpjeguar: “Do të të gjejë sepse mbledh shqiptarë për Angli”.

Ai e kalon gjithë kohën në shesh dhe i çon në hotelin ku qëndron.

Brenda pesë minutash, trafikanti kaloi pranë me një shok rrugës për në hotelin aty pranë Le Lion d’Or, ku ndodhet dhe nga i cili mori pseudonimin.

I veshur me pantallona të shkurtra dhe një bluzë Hugo Boss, ai u tha gazetarëve – të cilët po pozonin si një çift i ri që shpresonin të shkonin në Angli – se ai mund të organizonte vende në një varkë për më pak se 9,000 £ kur moti të përmirësohej.

Ai tha: ‘Do t’ju njoftoj. Do të dërgoj një mesazh në momentin e parë që do ta marr vesh. I lutem Zotit që ta bëjë të mundur këtë. Moti është problemi. Unë dhe të tjerët nuk jemi problemi.”

Të nesërmen, tashmë i veshur me një bluzë Armani, u takua për kafe në një kafe në shesh. Pavarësisht rrezikut të madh për t’u fundosur, trafikanti këmbënguli se nuk kishte ‘asnjë shans’ që diçka të shkonte keq. “Le të themi se dikush mbytet në det, atëherë nuk ke problem vetëm me shtetin”, tha ai.

“Problemi kryesor është me familjen e atij personi. Askush nuk do t’ju falë për këtë”.

“Njerëzit në varkë telefonojnë të afërmit e tyre dhe më pas ata telefonojnë policinë e Mbretërisë së Bashkuar për t’ju marrë ju. Sapo të kaloni ujin, ata do t’ju japin ushqim, gjithçka. Nëse njerëzit janë të ftohtë, ata u japin atyre batanije.

“Më pas ju lëshojnë në një kamp. Do të kalojnë një ose dy ditë derisa të regjistrojnë dhe të shohin nëse je person i kërkuar dhe pastaj të lënë të lirë dhe të dërgojnë në hotel.

“Pas kësaj, ju mund të shkoni ku të doni. Ata mund t’ju mbajnë në një kamp deri në pesë ditë ose mund të jetë dy orë. Dje një familje është lënë e lirë pas dy orësh. Ti je me gruan tënde dhe besoj se do të të lënë të lirë shpejt”.

Trafikanti, i cili përdor një telefon celular të regjistruar në Spanjë, shkon e vjen nga Dunkirku për të shmangur zbulimin. Paratë për udhëtimet duhet t’i paguhen bashkëpunëtorit të tij në Londër, në vend që t’i dorëzohen në Francë, shpjegoi ai.

Pas disa minutash me gazetarët tanë, ai duhej të vazhdonte të fliste me disa nga klientët e tij të tjerë që ishin ulur në tryezën ngjitur në kafene.

Disa orë pas takimit ai u mor nga policia në një grumbullim të të gjithë shqiptarëve në kafene në atë kohë – përveç njërit që ishte në tualet. Por të nesërmen në mëngjes, “Luani i Artë” u rikthye dhe po funksiononte përsëri.

“Ata nuk mund të bëjnë asgjë sepse unë kam dokumentet për të qëndruar këtu”, tha ai në një mesazh në WhatsApp.

Duke qenë se janë nga një shtet aplikant në BE, shqiptarët janë të lirë të hyjnë në Francë dhe të qëndrojnë për 90 ditë pa vizë. Trafikantë të tjerë operojnë nga një kamp migrantësh jashtë Dunkirkut, i cili shpesh bie në dhunë mes një lufte për pushtet për kontrollin e tregtisë së trafikimit. Emigrantët, të cilët kontaktojnë përmes reklamave në mediat sociale, duhet të qëndrojnë në seksionin e kontrolluar nga vetë trafikanti i tyre ose do të ketë ‘probleme’.

Duke iu përgjigjur hetimit tonë të fshehtë, Natalie Elphicke, deputete konservatore për Dover, tha: “Kjo tregon përtej diskutimit se si kriminelët po shfrytëzojnë krizën e emigrantëve në Channel për të ushqyer operacionet e tyre të paligjshme në MB.

“Kjo edhe një herë nënvizon nevojën urgjente për të punuar me Francën për të ndaluar anijet e vogla që largohen nga brigjet franceze, për të goditur kriminelët e pamëshirshëm dhe për të ndaluar shfrytëzimin e neveritshëm që po vazhdon. Asnjë nëse ose por, duhet të ndërmerren veprime tani.’

Alp Mehmet i Migration Watch UK tha: ‘Urime për Daily Mail, çfarë gazetarie e shkëlqyer investigative.

“Është gjithashtu një kujtesë në kohë e shkallës së problemit me të cilin përballet Sekretari i ri i Brendshëm dhe lloji i llumit monstruoz që qëndron pas raketës së keqe. Tregon gjithashtu se përse francezët – në interesat e tyre dhe tonat – duhet të punojnë më ngushtë me ne për të zgjidhur këtë megakrizë”.

Deputeti konservator për Ipswich Tom Hunt tha se hetimi ynë ‘shqetësues’ tregoi se njerëzit që kontrabandonin bizneset duhej të ‘shtyheshin’.

Ai shtoi: “Është shumë shqetësuese, por ne e dimë se po ndodh dhe ka një industri pas saj. Ne duhet ta bëjmë rrugën të paqëndrueshme dhe të shkatërrojmë modelin e tyre të biznesit. Ata po bëjnë shumë para, ndaj duhet të krijojmë një pengesë.’/Daily Mail