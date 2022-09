VIDEO/ “Kaos” pranë stadiumit Wembley, tifozët gjermanë sherr me anglezët pak para ndeshjes

Huliganët anglezë janë shumë të njohur në botën e futbollit për kaosin dhe dhunën që shkaktojnë.

Kjo ka ndodhur dhe ditën e sotme përpara klasikes së kombëtareve, Angli-Gjermani, ndeshje e vlefshme për Ligën e kombeve, e cila luhet në stadiumin Wembley.

Mediat angleze raportojnë se lokalet pranë stadiumit janë sulmuar nga grupimet huligane të tifozëve, duke u përplasur me ata Gjermani dhe duke shkaktuar panik. Në videot që qarkullojnë në internet shfaqen skena të dhunshme ndërsa tifozët “shfryjnë” inatin e rezultateve të dobëta të përfaqësueses së tyre.

Anglia ka bërë paraqitje të dobëta, teksa në grupin 3 të ligës A ndodhet në vend të fundit. Edhe Gjermania nuk ka bërë paraqitje të mira, teksa e fundit ishte humbja kundër Hungarisë.

Reported 100 German fans have just tried to storm the Green Man pub in Wembley.

Looks like they were quickly ran off by England Fans pic.twitter.com/FXK8HKw4hV

— England Football Fans (@EnglidsAway) September 26, 2022