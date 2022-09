25 miliardë dollarë kapital rus iku në Turqi në shtatë muaj

Nëse ka ndonjë gjë shumë të vështirë është të arrish të balancohesh në dy varka në të njëjtën kohë. Për Turqinë e Rexhep Tajip Erdogan, në epokën e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë, kjo duket si jeta e përditshme. Në fund të fundit, ai ka fituar përvojë prej kohësh. Dhe, bazuar në këtë përvojë, sot ajo përpiqet të shfaqet si pala e drejtë, neutrale midis Rusisë dhe Perëndimit që tenton pajtimin, duke i dhënë në të njëjtën kohë – me kompensim – një rrugë shpëtimi rrethimit të Vladimir Putinit. Dhe shumë po pyesin nëse ky është një neutral i mprehtë.









Marrëdhëniet e Erdoganit me Putinin nuk kanë qenë gjithmonë të mira. Kur, për shembull, Turqia rrëzoi një avion luftarak rus në vitin 2015, Putin e akuzoi atë për blerjen e naftës që xhihadistët e ISIS-it po vidhnin nga Siria dhe Iraku. Dëshmitë për këtë u shfaqën gjatë rrugës, por në të njëjtën kohë marrëdhëniet midis dy burrave u përmirësuan ndërsa Erdogan e afroi Turqinë gjithnjë e më shumë me interesat ruse. Një thënie turke thotë se një kafe mes dy njerëzve sjell 40 vjet miqësi. Por në rastin e Turqisë së Erdoganit, përqafimin me Rusinë e Putinit nuk e sjell kafeja, por rubla. Ose, më konkretisht, miliarda dollarë në para dhe asete, të cilat oligarkët rusë, të goditur nga sanksionet perëndimore, po ia transferojnë me panik fqinjëve të tyre në çdo anë të planetit.

Biliona fantazmë

Kohët e fundit, kur publikohen raporte në media për kolapsin e ekonomisë së Turqisë, shumë njerëz reagojnë. Bazuar në mësimet e nxjerra nga kriza greke, ata pyesin veten se si një ekonomi mund të marrë kaq shumë goditje në një mjedis kaq të vështirë, por të mos detyrohet t’i drejtohet FMN-së ose të falimentojë. Dhe e vërteta është se ata kanë të drejtë. Me inflacionin që arriti në 100% në Stamboll, lira turke që bie në nivelet më të ulëta historike, Banka Qendrore djeg rezervat e dollarit për të mbështetur monedhën dhe deficitin e llogarisë korente të Turqisë që arriti në 32.4 miliardë dollarë në gjysmën e parë të vitit, Moody’s uli borxhin e Turqisë në territori i bonove të padëshiruara, siç pritet të bëjnë Standard & Poor’s dhe Fitch.

Pra është mister se si financohet kjo ekonomi. Fjalë për fjalë një mister, si deficiti i llogarisë korente të Turqisë mbulohej me 54% nga flukset hyrëse të kapitalit me origjinë të panjohur (38% e mbetur nga rezervat valutore të Bankës Qendrore dhe 8% nga flukset hyrëse të kapitalit të huaj nga investimet direkte ose investimet e portofolit). Këto janë flukse jetime parash në arkat e vendit, të cilat po rriten në mënyrë eksponenciale. Në buxhetin e këtij viti, në shtatë muajt e vitit 24.4 miliardë dollarë janë me origjinë të panjohur, ndërsa vetëm në korrik janë regjistruar flukse monetare, origjina e të cilave nuk justifikohet, janë rritur me 5.5 miliardë dollarë. Për të kuptuar se ky nuk është një gabim kontabël, mjafton të përmendim se paratë me origjinë të panjohur janë 30% më shumë se të ardhurat e Turqisë nga turizmi (16.4 miliardë lekë).

Kështu që tani të gjithë po përpiqen të përgjigjen se nga vijnë këto miliarda. Disa, si Al-Monitor, tentojnë të përgjigjen duke theksuar se me sa duket këto janë para nga aktivitete të paligjshme. Në fund të fundit, Turqia është akuzuar në të kaluarën për pastrimin e parave të tilla, siç bëri kur – siç e kishte denoncuar Presidenti Putin – shiste naftë të ISIS. Disa të tjerë, megjithatë, bazuar në historinë e Turqisë për lehtësimin e Iranit për të shitur ar dhe naftë duke shmangur sanksionet ndërkombëtare dhe skandalin e pastrimit të parave me Halkbank (që implikon drejtpërdrejt presidentin dhe familjen turke), ata e çojnë atë diku tjetër.

Turqia nuk e fsheh se është një strehë e sigurt për interesat ruse. Analisti i BlueBay Asset Management, Timothy Ash guxon të thotë atë që … të gjithë dyshojnë: se bankat turke mund të jenë më se të lumtura të mirëpresin kapitalin rus, tani që aktivitetet financiare të vendit të Putinit janë nën vëzhgim në mbarë globin. “Nëse dikush shkon me një valixhe plot me para, bankat turke do të gjejnë mënyra për t’i lejuar ata të bëjnë biznes”, thotë Ash. (në Rusi) në një mënyrë ose në një tjetër, duke lehtësuar hyrjet (të parave ruse).

Rubla ruse në bankat turke

Në mes të marsit, Banka Qendrore Turke regjistroi flukse hyrëse prej rreth 3 miliardë dollarësh në vetëm dy ditë. Omer Jenkal, një ekonomist i cili ka punuar në HSBC Turqi, thotë se këto para me gjasë ishin depozita nga rusët. Kohët e fundit, si rezultat i sanksioneve të vendosura ndaj bankave dhe bizneseve ruse nga Perëndimi, dhjetëra mijëra rusë janë shpërngulur në Turqi. Me ta kishin valixhe plot me para, superjahte, avionë privatë dhe helikopterë dhe pasuri të tjera.

Në fakt, rreth 14,000 paramarrës rusë janë shpërngulur në Turqi që nga 24 shkurti, ditën kur filloi lufta në Ukrainë. Turqia është një destinacion kryesor për oligarkët rusë për të shpëtuar pasuritë e tyre, të cilat janë “ngrirë” pothuajse në çdo cep të globit. Me kontrollet e kapitalit në vendin e tyre “duke lidhur duart”, rusët po blejnë shtëpi dhe biznese në Turqi, duke përfituar nga ligji që u lejon atyre të marrin nënshtetësinë turke nëse investojnë të paktën 250,000 dollarë në vend.

Tani, rusët janë kombësia që kanë bërë më shumë blerje prona në lagje këtë vit, sipas Bloomberg. Dhe kështu, duke qenë se Turqia është i vetmi vend anëtar i NATO-s që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, ata mund të anashkalojnë sanksionet perëndimore duke lëvizur paratë e tyre nga bankat ruse në bankat turke dhe duke i konvertuar rubla të tyre në lira turke ose dollarë dhe euro. Për të lehtësuar këtë proces për ata që kanë aq shumë para, saqë do t’u duheshin… kamionë për t’i transferuar ato me para në dorë, kohët e fundit në Turqi po rriten si kërpudha kompani ruse të transfertave të parave, të cilat bashkëpunojnë me bankat shtetërore vendase.

Ari dhe kriptovalutat

Meqenëse Rusia ka kontrolle kapitali dhe transaksionet në banka po bëhen gjithnjë e më të vështira për biznesmenët e mëdhenj rusë, ekzistojnë dy zgjidhje për të shpëtuar pasurinë e tyre nga sanksionet perëndimore: njëra është ari – që sigurisht ka vështirësinë e tij … lëvizjen e lirë – dhe kriptomonedha të tjera. Bitcoin dhe kriptovalutat e tjera kanë avantazhin e madh të anonimitetit në transaksione. Një sekret i përbashkët që gazeta financiare franceze “Les Echos” zbuloi së fundmi është se disa manjatë rusë filluan të blinin kriptovaluta me një ritëm të furishëm disa muaj më parë. Fillimisht ata menduan se në këtë mënyrë do të shmangnin mundësinë e një humbjeje të madhe në rast të kolapsit të monedhës ruse dhe mbi të gjitha do të shmangnin çdo sanksion.

Dhe nuk u mohuan. Shkëmbimet e kriptomonedhave në mbarë botën tashmë kanë ngrirë llogaritë e atyre në rrethin e Vladimir Putin që janë sanksionuar, por shumica e kishin shmangur tashmë këtë proces. Kjo për shkak se ata përdorën miq dhe bashkëpunëtorë, duke e ndarë pasurinë që investuan në kriptovaluta në llogari të shumta me emra të ndryshëm. Në njëfarë mënyre, ikja e oligarkëve dhe manjatëve rusë në Turqi me bitcoin të cilët i konvertojnë në lira ose dollarë turke u bë realitet.

Në fund të fundit, vendi, me inflacion galopant, favorizon përdorimin e kriptomonedhave. Avokati i tregtimit të Blockchain dhe kriptovalutave, Bursak Unsal thotë se “shkëmbimet po rriten si kërpudha, duke përfshirë shkëmbimet e huaja që hyjnë në tregun turk”. Rreth 40 shkëmbime kriptomonedhash tashmë funksionojnë në Turqi. Kështu, procesi i transferimit të parave dhe likuidimit të pronës nuk është i vështirë. Ndërmjetësi me bazë në Stamboll, Kaldas Tzihanoglu thotë se shumë rusë po përdorin para të gatshme që i konvertuan në kriptovaluta tani që sanksionet i kanë bërë transaksionet e tyre më të komplikuara. “Unë do të thosha se shumica e transaksioneve që shohim janë në kriptovaluta”, i tha ai Reuters.

“Cryptos, veçanërisht për këtë treg tani, me vështirësitë me të cilat po përballen, është kanali për t’u përdorur”. Me rrjedhën e kriptomonedhave në Turqi (platforma turke BtcTurk merr rreth 424 milionë dollarë në javë ndërsa Paribu merr 205 milionë dollarë, sipas CoinGecko), marrëdhëniet e kriptomonedhave të oligarkëve rusë mund të kalojnë pa u vënë re në turmë.

Refugjatët… me avionë lear

Në emisionin e tij në selinë e Kombeve të Bashkuara, Rexhep Tajip Erdogan u përpoq të bindë se është i prerë për refugjatët dhe emigrantët. E vërteta është se për disa prej tyre është prerë. Arsyeja që oligarkët rusë u detyruan të ikin në vendin e tij për t’i shpëtuar jo tmerreve të luftës, por sanksioneve perëndimore. “Dyert tona janë të hapura”, i tha së fundmi presidenti turk homologut të tij rus, gjatë bisedës së tyre, duke ftuar biznesmenët e konfliktuar të mjedisit të Putinit në strehën e sigurt të Turqisë. Dhe ai donte të thoshte. Rusët dinin për stuhinë e konfiskimeve të aseteve të bashkëpunëtorëve dhe miqve të oligarkëve të Putinit në Perëndim, dhe disa prej tyre i zhvendosën në Turqi për t’i shpëtuar. Siç ndodhi me disa megajahte dhe avionë privatë.

Rasti Abramovich

Rasti i Roman Abramovich është më tipik. Ndoshta oligarku më i famshëm rus mund të ketë goditur Chelsean dhe asete të tjera, por ai u shfaq para Erdoganit – siç tha vetë presidenti turk – si përfaqësues i Rusisë dhe Vladimir Putin në bisedimet në Stamboll në mars. Data 21 e atij muaji ishte kur, pas shpalljes së sanksioneve, jahti i ri i Abramovicit “Solaris” prej 600 milionë dollarësh u ankorua në Bodrum. Një ditë më vonë, superjahti tjetër i tij, Eclipse 700 milionë dollarë, mbërriti në Marmaris. Që atëherë të dyja anijet mbeten në ujërat turke. Sipas të dhënave të Trafikut Detar, Solaris është ankoruar jashtë marinës së Jalikavak dhe Eclipse në brigjet e Gocek.

Që atëherë, ai është zhvendosur midis Moskës dhe Stambollit, vetëm për t’u kthyer përsëri në qytet, sipas Flightradar24, i cili tani nuk është në gjendje të gjejë avionin superluksoz. Kjo nuk është rastësi, pasi lista e sanksioneve të autoriteteve amerikane përfshin këtë avion specifik, së bashku me një paralajmërim për këdo që i ofron ndonjë shërbim kudo. Misteri mbulon vendndodhjen e katër prej shtatë helikopterëve të Abramovich dhe katër Airbus EC-145 të lidhur me dy superjahtet e tij.

Meqë është e pamundur të konstatohet, supozohet se dy janë në helipadat e superjahteve dhe pjesa tjetër në helipadat e Turqisë dhe Rusisë. Në Gjermani dhe Britaninë e Madhe, policia mund të bastisë shtëpitë dhe zyrat e manjatit të mineralit të hekurit, mikut të Vladimir Putinit dhe fokusit të sanksioneve perëndimore Alisher Usmanov, por megajahti i tij është i sigurt pasi arriti të lëvizë 600 milionë dollarë dhe 156 metra të gjatë. Dilbar’ në Turqi. Në fakt, duke arritur në Detin Marmara, ai vendosi t’i bënte një “dhuratë” Turqisë, duke mbuluar tanket gjigante të “Dilbar”.

Me fjalë të tjera, duke vënë 400.000 litra karburant, i ka paguar rreth 400.000 dollarë naftë dhe rreth 1 milion dollarë taksa shtetit turk. Kështu, si mirëseardhje, ai vazhdoi lundrimin drejt resortit turk të Fethiye. Dy nga helikopterët e Usmanov janë gjithashtu në bordin e Dilbar, ndërsa një nga dy avionët e tij të pa kapur nga SHBA, një Dassault Falcon 7X, thuhet se është në Turqi. Pronari i jahtit 400 milionë dollarësh “Flying Fox” është presidenti i aeroportit Domodedovo Dmitry Kamenshik.

Më 22 prill, oligarku rus urdhëroi ekuipazhin e anijes të largohej nga Republika Domenikane, ku ndodhej dhe të lundronte me të gjitha forcat për në Bodrum, ku u ankorua. Kështu, ai shmangu konfiskimin nga autoritetet amerikane për transport armësh dhe pastrim parash. Me transponderët e Flying Fox të fikur, Trafiku Detar nuk është në gjendje të identifikojë se ku ndodhet anija sot, megjithëse është më e ndritshme. Superjahti 72 metra ‘Clio’, në pronësi të industrialistit Oleg Deripaska, lundroi me shpejtësi të plotë nga Oqeani Indian drejt Turqisë pas pushtimit rus të Ukrainës. Për herë të fundit ai ka transmetuar një sinjal më 18 prill, pranë portit të Soçit. Nuk dihet nëse ishte nisur drejt një porti rus apo turk.

“Ragnar” është një superjaht me vlerë 85 milionë dollarë në pronësi të ish-agjentit të KGB-së dhe mikut të Putinit Vladimir Stryalkovsky. Pas një aventure në Norvegji, ku furnitorët vendas refuzuan ta furnizonin me karburant, më në fund arriti të arrinte në Marmaris në maj dhe të ankorohej atje, sipas të dhënave të Trafikut Detar. Ndërkohë, superjahti 100 milionë dollarë i oligarkut Alexander Abramov “Titan” u largua nga Dubai më 22 prill, mbërriti disa ditë më vonë në Fethiye të Turqisë dhe që prej 5 majit “lundron” në ujërat turke.

Sigurisht, këto nuk janë të vetmet. Vetëm për sa i përket jahteve, vlerësohet se një flotë me interesa ruse me vlerë më shumë se 2.2 miliardë paund është parkuar në marinat turke që nga shpallja e sanksioneve nga qeveritë perëndimore. Domethënë, më e lartë se vlera e jahteve që u konfiskuan në total nga qeveritë perëndimore si pjesë e sanksioneve. Një në katër superjahte që besohet se i përkasin oligarkëve rusë në listën e sanksioneve perëndimore, të paktën dhjetë anije, janë të ankoruara në portet dhe marinat turke. Është e pamundur të përcaktohet se kush janë dhe ku janë, duke qenë se kanë çaktivizuar transponderët satelitorë AIS.

S-400, Akuyu dhe Gazprom

Blerja e sistemeve raketore ruse S-400 nga Turqia ka hapur qesen e Aeolus për regjimin e Erdoganit dhe e ka sjellë atë (madje më afër) me Rusinë e Putinit. Megjithatë, ky ishte vetëm fillimi, siç doli, pasi përtej sistemeve të armëve (Erdogan kërcënon të blejë luftëtarë rusë Sukhoi nëse SHBA nuk zhbllokojnë F-16) të dy vendet po zgjerojnë bizneset e tyre. Kohët e fundit, Erdogan u shfaq në mosmarrëveshje me Putinin, duke njoftuar se të dyja palët kishin arritur një marrëveshje për të zgjidhur mosmarrëveshjen për termocentralin bërthamor që po ndërtohet në Akuyu. Kompania turke që kishte marrë përsipër ekzekutimin e tij po i rikthehet projektit, por ai u braktis nga kompania ruse e energjisë bërthamore Rosatom, e cila foli për “shkelje të shumta”.

Është gjiganti turk i ndërtimit IC Ictas. Është kompania Holding në pronësi të manjatit Ibrahim Chechen dhe që ka ndërmarrë projekte të panumërta në Turqi, duke përfshirë urën e re faraonike të Bosforit. Kështu, projekti Akougiou do të përfundojë nga kompania turke e ndërtimit IC Ictas, e cila kishte marrë përsipër ndërtimin e stacionit që do të menaxhohet nga Rosatom ruse. Ky është një projekt prej 20 miliardë dollarësh. Sigurisht, kjo nuk është e vetmja marrëveshje që Erdogan ka me Rusinë e Putinit. Sipas shifrave të fundit, Gazprom po synon Turqinë si klientin e saj më të madh në rajon, ndërsa flukset drejt Evropës bien. Vitin e kaluar kompania ruse e gazit eksportoi pothuajse 27 miliardë metra kub në Turqi.