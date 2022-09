Bionde/ Pse filmi i ri i Netflix për Marilyn Monroe u konsiderua i papërshtatshëm

Ata që panë trailerin për filmin e ri të Netflix -it të Marilyn Monroe, ‘Blonde’, do të kenë vënë re gjithashtu vlerësimin NC-17 në fund të videos. Ai u shkrua dhe u drejtua nga Andrew Dominique, një regjisor australian më i njohur për filmin kriminal të vitit 2000 “Chopper” dhe western “Vrasja e Jesse James nga frikacak Robert Ford” me Brad Pitt. Dominic i pakompromis admirohet nga shumë bashkëmoshatarë të tij, përfshirë David Fincher, i cili e punësoi atë për të drejtuar disa episode të Mindhunter. Por regjisori nuk ka arritur ende një sukses të madh komercial dhe ndonjëherë ka luftuar për të bërë filma sipas kushteve të tij.









Që nga fëmijëria e saj e paqëndrueshme si Norma Jean, krijimi i saj si një personazh i famshëm dhe aventurat e saj romantike, filmi i ri i Andrew Dominick mjegullon linjat midis faktit dhe trillimit për të eksploruar shkëputjen gjithnjë në rritje midis imazhit të saj publik dhe vetvetes së saj të vërtetë.

Bjondja nuk konsiderohet saktësisht një biografi e Monroe, por një version shumë i imagjinuar i historisë së saj, bazuar në librin e Joyce Carol Oates. Dominique është përpjekur të bëjë Blonde që nga viti 2010, dhe libri përmban disa skena tronditëse, grafike dhe duket se regjisori këmbënguli që ta bënin atë në filmin e tij.

Filmi, ku luan aktorja kubaneze Ana De Armas (Knives Out, No Time to Die) si Monroe, u xhirua në vitin 2019. Sipas raporteve të huaja, fillimisht ishte planifikuar të dilte në vitin 2021, përpara Netflix duke e shtyrë atë në vitin 2022. Arsyeja e vonesës nuk u përmend kurrë, por kishte disa thashetheme se Netflix ishte “ankuar” për disa skena ekstreme në film dhe po mendonte ta rimontonte atë për të shmangur një vlerësim NC-17. Filmi është xhiruar artistikisht dhe duket se ka një ton intensiv, dramatik, por në fund nuk i ka shpëtuar “këmbanës”.

Pra, pse ‘Bjonde’ ka fituar vlerësimin më të rreptë të MPA? Cilat skena janë konsideruar të papërshtatshme për moshën nën 17 vjeç?

Andrew Dominic dha më shumë detaje gjatë Screen Daily në shkurt 2022. Fillimisht, regjisori qeshi me vlerësimin sepse filmi përmban një skenë që tregon menstruacionet, kështu që ai e konsideroi justifikimin të tepërt nëse ishte bërë për shkarkimin specifik. Megjithatë, ajo konfirmoi se Blonde shfaq një skenë përdhunimi nga libri i Oates. Kjo ka të ngjarë të jetë skena prapa vlerësimit NC-17, të cilin MPA ia atribuon “disa përmbajtjeve seksuale”.

Dominick tha se Netflix kishte këmbëngulur për të sjellë një redaktore të re, Jennifer Lamme (Marriage Story, Tenet), “për të frenuar teprimet e filmit”. Ai gjithashtu pranoi se Netflix kishte shqetësime me përmbajtjen e filmit, por vlerësoi shërbimin e transmetimit për mbështetjen e publikimit të tij gjithsesi. “Është shumë më e lehtë të mbështesësh gjërat kur të pëlqejnë. Është shumë më e vështirë kur nuk e bën. Nuk kam gjë tjetër veçse mirënjohje për Netflix-in”, shtoi ai në intervistën e tij.

Vlen të përmendet se vlerësimet NC-17 për filmat janë të rralla. Vetëm një pjesë e vogël e filmave në dekadën e kaluar e kanë marrë atë vlerësim, sipas faqes së internetit të Administratës së Klasifikimit dhe Vlerësimit të MPA. Një numër filmash, duke përfshirë publikimet e fundit si Spiral, The King’s Man, dhe Midsommar, u tha se e kishin marrë këtë vlerësim, por u riprodhuan dhe u dorëzuan në MPA për të siguruar një vlerësim më miqësor ndaj audiencës.

Vlerësimi NC – 17 është shumë më pak e dëmshme për Netflix sesa për një studio filmi. Megjithëse një vlerësim i tillë kufizon rëndë shpërndarjen dhe marketingun e një filmi në kinema, ai do të ketë pak ndikim në platformën e transmetimit, pasi do të jetë e vështirë të kontrollohet saktësisht se cilat mosha do ta shohin atë.

Në mbyllje, Dominique mbetet… i pakompromis për NC-17, por i kompromentuar për të nxjerrë filmin në rrjet: “Është një film kërkues. Nëse audienca nuk e pëlqen, ky është problemi i audiencës. Ai nuk kandidon për poste publike. Është një film NC-17 për Marilyn Monroe, kjo është ajo që dëshironi, apo jo? Unë dua të shkoj të shoh versionin NC-17 të tregimit të Marilyn Monroe”, tha ajo.

Filmi “Bionde” do të shfaqet premierë në Netflix më 28 shtator 2022.