Çifti shumë i përfolur i momentit, Bora Zemani dhe Donald Veshaj kanë konfirmuar zyrtarisht lidhjen.









Moderatorja ka postuar në Instagram një foto, ku shfaqen nga emisioni i aktorit dhe ka shkruar: “Na lini te kercejme!”.

Nuk dihet nëse Donaldi do të jetë në krah të Borës gjatë prezantimit të spektaklit “Dancing With The Stars”, por bashkimi i tyre ka gëzuar pafund fansat. Deri atëherë nuk na mbetet veçse të presim në vazhdim.