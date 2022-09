Kriza energjetike/ Rrjedhja e Nord Stream, dyshohet për sabotim, sizmologët regjistrojnë shpërthime – Shikoni videon

“Zërat” për sabotim në gazsjellësin rus të gazit natyror “Nord Stream” po shtohen pasi brenda 24 orëve, tre linja nëndetëse të sistemit në Baltik pësuan “një dëmtim të paparë” .

Në të njëjtën kohë, sizmologët në Danimarkë dhe Suedi regjistruan të hënën shpërthime të forta në zonat ku u vërejtën rrjedhje në tubacionin Nord Stream, siç raportohet nga Qendra Kombëtare Sizmologjike Suedeze (SNSN) e Universitetit Uppsala. “Nuk ka dyshim se këto ishin shpërthime”, tha sizmologu Bjorn Lund për transmetuesin publik SVT.

Kompania administruese e gazsjellësit rus, Kremlini, burim i qeverisë gjermane, Polonia dhe Danimarka nuk e përjashtojnë mundësinë e sabotimit.

The Danish military published footage from the site of the leak on Nord Stream. pic.twitter.com/OgoXeWPDSF

— NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022