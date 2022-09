“Le të imagjinojmë se Rusia është e detyruar të përdorë armën më të frikshme kundër regjimit ukrainas”/ SHBA rrit inteligjencën dhe mbikëqyrjen pas kërcënimeve bërthamore të Putinit

Agjencitë e inteligjencës së SHBA-së dhe aleatëve po shtojnë përpjekjet për të zbuluar çdo lëvizje ushtarake ruse ose komunikim që mund të sinjalizojë se Vladimir Putin ka urdhëruar përdorimin e armëve bërthamore në Ukrainë, sipas pesë zyrtarëve aktualë dhe të mëparshëm amerikanë.









Por çdo indikacion se udhëheqësi i çrregullt rus ka vendosur të lëshojë të pamendueshmen – në një përpjekje të dëshpëruar për të rimarrë iniciativën ose për të ngacmuar komunitetin ndërkombëtar për të përmbushur kërkesat e tij – mund të vijë shumë vonë, paralajmëruan ata.

Shumica e avionëve të Rusisë, së bashku me raketat dhe raketat e saj konvencionale, mund të japin gjithashtu armë bërthamore më të vogla taktike. Këto armë janë të dizajnuara për përdorim më të synuar në fushën e betejës sesa armët strategjike të tilla si raketat balistike ndërkontinentale, të cilat japin shenja sinjalizuese kur njësitë e tyre vihen në gatishmëri ose grumbullohen në stërvitjet stërvitore.

Kjo do të thotë se nëse Putini ose komandantët e tij nuk duan që bota ta dijë paraprakisht, SHBA-të nuk mund ta dinë kurrë se kur forcat ruse kanë shkëmbyer municionet konvencionale me bomba atomike.

Është një problem gjithnjë e më shqetësues pasi forcat ruse përpiqen të rifitojnë vrullin në Ukrainë dhe shenjat rriten se Putini është gjithnjë e më i papëlqyer në vend, veçanërisht pasi ai urdhëroi një draft të kufizuar ushtarak javën e kaluar.

“Ne po e shikojmë atë më nga afër”, tha një zyrtar i qeverisë amerikane me akses në inteligjencën mbi forcat bërthamore dhe strategjinë e Moskës, i cili, si të tjerët të intervistuar për këtë artikull, nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht.

Përpjekjet e fundit përfshijnë detyrën e aseteve shtesë të inteligjencës së SHBA-së dhe aleatëve – në ajër, hapësirë ​​dhe hapësirën kibernetike – dhe duke u mbështetur më shumë në satelitët komercialë të imazhit të Tokës për të analizuar njësitë ruse në terren që mund të jenë në pozitë për të marrë urdhrin bërthamor, tha zyrtari.

Një fokus tjetër jashtë Ukrainës është enklava ruse e Kaliningradit, e vendosur midis Polonisë dhe Lituanisë, ku Kremlini ka instaluar sisteme armësh me përdorim të dyfishtë dhe raketa hipersonike.

Gjatë javës së kaluar, faqet e internetit të radarëve të gjurmimit të fluturimeve kanë treguar aeroplanë të shumtë të mbikqyrjes elektronike të Forcave Ajrore të SHBA RC-135 Rivet Joint që qarkullojnë në qytet, gjoja duke mbledhur të dhëna. Në vitet e fundit, Rusia ka përmirësuar vendet e saj të ruajtjes së raketave në Kaliningrad, duke nxitur frikën për një grumbullim të mundshëm bërthamor në territor.

Putini ka bërë referenca të fshehta që nga pushtimi rus i Ukrainës në shkurt se ai mund të përdorë armë bërthamore ose kimike për të ndryshuar rrjedhën e betejës ose nëse vetë Rusia kërcënohet.

Megjithatë, këto kërcënime u bënë më të guximshme javën e kaluar kur ai tha se ishte i përgatitur të “përdorte të gjitha mjetet në dispozicion”, duke përfshirë “armë të ndryshme shkatërrimi”.

“Unë nuk po bëj bllof,” shtoi ai.

Si përgjigje, Shtetet e Bashkuara paralajmëruan për “pasoja katastrofike”, por qëllimisht e kanë lënë të hapur se çfarë do të thotë saktësisht kjo.

“Ne u kemi komunikuar rusëve se cilat do të ishin pasojat, por ne kemi qenë të kujdesshëm në mënyrën se si flasim për këtë publikisht, sepse nga këndvështrimi ynë ne duam të vendosim parimin se do të kishte pasoja katastrofike, por jo të përfshihemi në një lojë retorike cicërimë për tatu”, tha të dielën këshilltari për sigurinë kombëtare, Jake Sullivan.

Të hënën, Kremlini tha se kishte pasur bisedime “sporadike” me Shtetet e Bashkuara për çështjet bërthamore, në atë që u pa si një përpjekje e mundshme për të zbutur situatën e tensionuar. Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë gjithashtu u duk se u përpoq të minimizonte retorikën e fundit të Putinit, duke këmbëngulur se Rusia nuk kishte plane për të përdorur armë bërthamore.

Por të martën, ndërsa Moska përgatitej të aneksonte rreth 15 për qind të Ukrainës lindore pas referendumeve midis zonave të mëdha rusishtfolëse, një udhëheqës lëshoi ​​një kërcënim tjetër bërthamor më të qartë.

“Le të imagjinojmë se Rusia është e detyruar të përdorë armën më të frikshme kundër regjimit ukrainas, i cili kishte kryer një akt agresioni në shkallë të gjerë që është i rrezikshëm për vetë ekzistencën e shtetit tonë”, tha Dmitry Medvedev, nënkryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, në një postim në Telegram, njoftoi Reuters.

“Unë besoj se NATO nuk do të ndërhyjë drejtpërdrejt në konflikt edhe në këtë skenar”, shtoi ai. “Demagogët përtej oqeanit dhe në Evropë nuk do të vdesin në një apokalips bërthamor”.

Një zëdhënës i Komandës Strategjike të SHBA tha se grupi është “gjithmonë në vëzhgim dhe i gatshëm të përgjigjet nëse është e nevojshme”.

“Ne nuk kemi parë asnjë provë në këtë kohë se Rusia do të përdorë armë bërthamore”, tha Lt. Cmdr. Joshua Kelsey. “Ne i marrim këto kërcënime shumë seriozisht, por nuk kemi parë ndonjë arsye për të rregulluar qëndrimin tonë bërthamor në këtë kohë”,

Megjithatë, marrja e njohurive të avancuara për çdo sulm të afërt rus do të ishte me definicion një detyrë e vështirë. Rreth dy duzina sisteme të armëve ruse mund të ofrojnë si eksplozivë konvencionalë ashtu edhe koka bërthamore me rendiment të ulët, tha zyrtari i parë amerikan.

Dhe vlerësimet publike janë se Rusia ka më shumë se 1900 koka bërthamore taktike, të referuara gjithashtu si armë bërthamore jostrategjike.

“Kjo është gjithçka, nga raketat e lundrimit te silurët bërthamorë te bombat e gravitetit te raketat balistike me rreze të mesme veprimi”, tha zyrtari. “Të gjitha llojet e gjërave”.

Agjencitë e inteligjencës, tha zyrtari, janë të sigurta se Rusia nuk do të rrezikonte një luftë bërthamore gjithëpërfshirëse duke nisur një sulm masiv ndaj Ukrainës ose vendeve të NATO-s.

“Ata nuk do të përdorin kurrë një armë bërthamore strategjike”, tha zyrtari qeveritar. “Ata nuk do të lëshojnë kurrë një ICBM ose nuk do të vendosin një bombardues [Tu-95] të ngarkuar me koka luftarake të klasit megaton. Ajo që ata do të bëjnë është të përdorin një armë me rreze të shkurtër. Ata kanë koka luftarake që ne i quajmë mikro-nuke, me prodhim eksploziv nga dhjetëra deri në qindra tonë”.

Për krahasim, rendimentet shpërthyese të bombave bërthamore që Shtetet e Bashkuara hodhën në qytetet japoneze të Hiroshima dhe Nagasaki në fund të Luftës së Dytë Botërore ishin në intervalin nga 15 deri në 20 kilotone, ose 15,000 deri në 20,000 ton.

“Kjo është ende një bombë e madhe”, tha zyrtari, duke iu referuar mikro-bërthamave, por theksoi se “ju mund të përqendroheni në objektiva taktikë vërtet të vegjël. … Ju nuk keni shumë rrezatim”.

Rusia dihet gjithashtu se ka armë atomike me rendiment më të ulët për përdorim në fushën e betejës, të cilat janë shumë më të fuqishme, duke përfshirë në rangun e kilotonëve që janë në të njëjtin nivel me ose i tejkalojnë bombat e hedhura në Japoni.

Zyrtarët e lartë të inteligjencës kanë shtuar paralajmërimet e tyre në muajt e fundit në lidhje me mbështetjen në rritje të Rusisë në armët taktike bërthamore në strategjinë e saj ushtarake.

Avril Haines, drejtori i inteligjencës kombëtare i tha Kongresit në shkurt se Rusia “po zgjeron dhe modernizon grupin e saj të madh, të larmishëm dhe modern të sistemeve jostrategjike, të cilat janë të afta të dërgojnë koka bërthamore ose konvencionale”.

“Moska”, shtoi ajo, “beson se sisteme të tilla ofrojnë opsione për të penguar kundërshtarët, për të kontrolluar përshkallëzimin e armiqësive të mundshme dhe për të kundërshtuar trupat e SHBA-së dhe aleatëve pranë kufirit të saj”.

Komandantët ushtarakë amerikanë dhe ekspertët e inteligjencës shpresojnë që treguesi i parë që Rusia ka vendosur të shkojë bërthamore në Ukrainë nuk do të jetë një re kërpudha.

“Administrata ka shpenzuar shumë kohë gjatë gjithë këtij procesi të luftës në Ukrainë, duke folur se sa njohuri kishin për atë që Rusia po planifikonte dhe më pas çfarë do të bënte Rusia pasi të fillonte lufta”, tha një ish-zyrtar i lartë i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. i cili ende këshillon Komandën Strategjike të SHBA.

Personi tha se komentet e administratës tregojnë një mbështetje në një përzierje mjetesh për mbledhjen e inteligjencës, duke filluar nga spiunët njerëzorë te teknikat e përgjimit për të dalluar nëse një urdhër i tillë ishte dhënë ose cilat njësi të veçanta ruse besohet se kanë trajnime për armë bërthamore mund ta kryejnë atë.

“Kjo sugjeron një qasje të caktuar – HUMINT, SIGINT dhe imazhe – që janë mjaft të mira për sa i përket depërtimit në sistemin rus”, tha personi, duke përdorur stenografinë për inteligjencën njerëzore dhe sinjalizuese.

Por ajo që e bën jashtëzakonisht të vështirë është se Rusia ka 23 sisteme të ndryshme të armëve me përdorim të dyfishtë, shumë prej të cilave i ka përdorur në Ukrainë.

“Nëse rusët e kanë atë në arsenalin e tyre si një armë konvencionale, mund të jeni mjaft të sigurt duke supozuar se ka një kokë bërthamore që shkon me të”, tha personi. “Pothuajse çdo armë e vetme që kanë rusët është e aftë për armë bërthamore. Nëse është një sistem artilerie, nëse është një sistem i mbrojtjes ajrore, nëse është një silur, nëse është një raketë lundrimi, mund të ketë një armë bërthamore me vete”.

Zyrtari i parë amerikan përmendi si shembull sistemin e raketave balistike me rreze të shkurtër veprimi Iskander, i cili mund të lëshojë si koka luftarake konvencionale ashtu edhe ato bërthamore.

Megjithatë, mund të ketë indikacione delikate se opsioni bërthamor është vënë në lëvizje, si p.sh. njësi të veçanta me mjetet për të ofruar një pajisje të vogël bërthamore që sillet jashtë zakonit, si tërheqja e disa forcave ose pajisjeve, por jo e të tjerave.

“Ne mund të mendojmë, ‘huh kjo është paksa ndryshe nga mënyra se si funksionojnë normalisht. Ata po dërgojnë në këtë njësi, por po tërheqin të gjithë të tjerët prapa. Kjo është vërtet ndryshe. Kjo është e çuditshme,” përshkroi zyrtari qeveritar një skenar të mundshëm.

Të tjerë mendojnë se regjimi i Putinit mund të dëshirojë t’i telegrafojë qëllimet e tij me shpresën për të fituar leva diplomatike.

“Unë mendoj se rusët, nëse po përgatiten ta bëjnë këtë, do të përpiqen ta sinjalizojnë këtë”, tha Franklin Miller, një ish-zyrtar veteran i Pentagonit dhe zyrtar i politikës bërthamore të Këshillit të Sigurimit Kombëtar në administratën e Xhorxh W. Bush. “Ata do të organizonin, në mënyrë të dukshme, që raundet bërthamore të dilnin nga vendet e ruajtjes speciale. Ata do të na jepnin një aluzion se po lëvizin municionet nga vendet e magazinimit qendror në njësitë e qitjes. Dhe pastaj na jep më shumë kohë për të menduar dhe për t’u shqetësuar”.

Miller, i cili tani është një konsulent në Grupin Scowcroft, shtoi se “teorikisht mund t’i shihni ata duke ngarkuar një armë në një aeroplan ose një aktivitet të veçantë të një lloji rreth një lëshuesi raketash me rreze të mesme”. Megjithatë, ai beson se “kjo është më pak e mundshme”.

Një skenar tjetër mund të përfshijë vetëm “minuta të pakta” njoftimi paraprak, tha Miller. “Do të kishte një trafik komunikimi që na informoi se diçka do të ndodhte me një raund të veçantë.”

Ish-zyrtari i lartë i NSC ra dakord gjithashtu se “ata mund të duan që ne të shohim disa nga këto gjëra”.

Por zyrtari i parë amerikan nuk po llogarit shumë në njoftim. “Për ato armë bërthamore më të vogla, ne ndoshta nuk do ta dimë”.